ポケモンは9月30日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新拡張パック「ハイクラスパックex」を配信開始した。

本パックは、過去に登場した拡張パック「最強の遺伝子(A1)」から「空と海の導き(A4)」までに登場したカードを多数再収録した期間限定パック。1パックあたり4枚のカードで構成されており、♦♦♦♦以上が必ず1枚封入されているのが特徴だ。

通常は1パックあたり5枚のカードが封入されているものの、レア確定なのは嬉しいポイント。ただ、実装前から「ゲッチャレ（ゲットチャレンジ）はどうなる？」という疑問があった。その答えは……1枠分を「パック砂時計」にするというものだった。

ユーザーからは「なるほどそう来たか」「初心者には嬉しい仕様」「むしろパック砂時計のほうがアタリ」と、概ね好評の声が寄せられている。

本パックはお得な期間限定の拡張パックだが、過去の未入手カードを手に入れた場合でも過去の図鑑ではなく専用の図鑑に登録されるため、図鑑の穴を埋める用途に使えない点は覚えておきたい。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

