ハムスターは3月18日、同社が運営する「アーケードアーカイブス」および「アーケードアーカイブス2」シリーズにおいて、新規コンテンツとして、KONAMIの『餓流禍』（ガルカ）を配信すると発表。

配信日は2026年3月19日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『餓流禍』は1988年にKONAMIから発売されたシューティングゲーム。超大国の侵攻を受ける某途上国を救うために雇われた、“餓流禍”と呼ばれる戦争のプロフェッショナルたちが戦う。

本作は日本版に加えて、内容が一部異なる海外版の『DEVASTATORS』も収録している。

■2026年3月19日の「アーケードアーカイバー」は『餓流禍』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年3月19日は「餓流禍特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第589回 アーケードアーカイバー 餓流禍スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス 餓流禍

アーケードアーカイブス2 餓流禍

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年3月19日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス 餓流禍』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 餓流禍』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©Konami Digital Entertainment

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。