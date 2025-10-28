合同会社EXNOAとKMSは10月28日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けフルオート放置系RPG『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、期間限定イベント『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ【STRANGERS Ⅰ】前半を開始。開催期間は、2025年11月11日4時59分まで。

本イベントに挑戦して、ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。

▼コラボPVはこちら

『マブラヴ オルタネイティヴ』×『マブラヴ ガールズガーデン』コラボPV

▼あらすじ

突如としてメイズに現れた謎のＭＧとそのパイロットたち。

違う世界からやってきたらしき彼女たちに対して、

生徒会長はとある頼み事をするのだった――

■NEW CHARACTERリミテッドピックアップガチャ「鑑純夏」開催！

NEW CHARACTERリミテッドピックアップガチャ「鑑純夏」を開催中。SSR「鑑純夏」【唯一無二の幼なじみ】は「高いHPを武器に前線に立つ物理アタッカーHPの維持が活用の鍵。バフ積み上げで攻守を強化する」キャラクターとなる。

期間中、SSR「鑑純夏」【唯一無二の幼なじみ】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年11月11日4時59分まで。

■ピックアップログインボーナス「鑑純夏」【唯一無二の幼なじみ】開催！

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットしよう。開催期間は、2025年11月11日4時59分まで。

■『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ記念Xキャンペーン！

公式X（https://x.com/Muvluv_GG）では、『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ開始を記念して、公式Xのフォロー＆キャンペーン対象ポストのリポストをすることで、抽選でえらべるPayをプレゼントするキャンペーンを開催中。ふるって参加してみよう。応募期間は、2025年11月3日23時59分まで。

▼景品

・えらべるPay 1万円分【1名】

・えらべるPay 300円分【99名】

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。お問いあわせは、マブガル公式Xアカウント（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

■第1回 マブガルアートコンテスト開催！

第1回 マブガルアートコンテストを開催する。対象となる作品は、3D・漫画・コスプレなどイラスト以外のジャンルもOK。受賞作品はゲーム内メモリや公式Discordスタンプの実装も予定している。

さらに、アートコンテスト開催を記念した各種キャンペーンも実施予定だ。応募詳細は下記特設サイトを確認してほしい。開催期間は、2025年12月15日23時59分まで。

▼特設サイト

https://muvluv-girls-garden.fc-contest.jp

■主題歌「不屈のファンファーレ」Apple Musicほかストリーミングサイトにて配信中！

主題歌「不屈のファンファーレ」を含むマブガル「Original Sound Track Vol.1」を各ストリーミングサイト・ダウンロードストアにて配信中。詳細は下記サイトより確認しよう。

・Apple Music

・YouTube Music

・Spotify

・iTunes Store