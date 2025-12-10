個人ゲーム開発者ブルークリエイターのパン氏は12月10日、VTuber（Vライバー）活動をテーマにした新作スマートフォンゲーム「ブイライフ」を配信開始したと発表。基本プレイ無料の放置系経営シミュレーションゲームだ。

本作は、累計70万ダウンロードを記録したスマホゲーム「モンスターカンパニー」の開発者による運営型ゲーム第2弾。誰でも気軽に「バズるVライバー活動」を楽しめるゲームとして開発された。

社会人でも短い時間で楽しめる放置ゲームのお手軽さと、完全無課金でもほぼキャラコンプリートを目指せる設計が特徴。

また、個人開発とは思えない超豪華スタッフの参加も話題を呼んでいる。キャラクターデザインに「閃乱カグラ」の八重樫南氏、「にじさんじ」ライバー衣装を手掛けるねづみどし氏、「ティンクルスターナイツ」の苺製菓氏などが参画。

声優には日笠陽子さん（けいおん!の秋山澪）、石見舞菜香さん（ウマ娘のライスシャワー）、内田真礼さん（中二病でも恋がしたい！の小鳥遊六花）など、有名なキャストが多数共演している。

今後、実在するVTuberとのコラボも計画しているという本作。製作者のパン氏いわく、制作期間は4年4ヵ月で過去最長、制作費も過去最大。個人ゲーム製作者としての集大成であるという。ぜひ本作で、楽しいVライバー生活を体験してみてはいかがだろうか。

制作者よりメッセージ

【ゲーム情報】

タイトル：ブイライフ

ジャンル：放置ゲーム × Vライバー体験 × Vキャラ育成 × 経営シミュレーション

配信：ブルークリエイター（個人開発）

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2025年12月10日）

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

© 2024- ブルークリエイター・パン All rights reserved.

※ 掲載画像、情報は開発中のものです。今後の開発過程で変更される場合があります。