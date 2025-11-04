カプコンは11月4日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、「魔界村」シリーズをテーマとした「魔界村 de ナイト」ファイティングパスを配信した。

今回は「ブランカ」のOutfit 2カラーEX1と「A.K.I.」のOutfit 3カラーEX1が登場。

さらに、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「帰ってきた魔界村」のほか、「ダルシム」と「豪鬼」の乱入演出ビジュアルもあるとのこと。もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう。

また、「騎士の鎧」や「騎士の靴」といった「魔界村」シリーズの主人公アーサーにちなんだアバター装備、アーサーの走り方を再現した「アーサーダッシュ」エモート、ミュージックやスタンプといったアイテム、クラシックゲーム『Ghosts 'n Goblins（海外版）』も含まれている。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬が獲得できる。

さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト／エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、多彩な報酬が獲得可能だ。ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

11月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！

「マクドナルドの人気バーガー選挙」実施中。推しバーガーにぜひとも投票してみよう。また、今月は「E.本田」「A.K.I.」「ダルシム」の誕生祭を開催。キャラ限定・リーグ別などのトーナメントにも参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）