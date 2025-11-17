アラブ首長国連邦出身、「Red Bull Kumite 2025」などで優勝した名プレイヤー

プロゲーミングチーム「REJECT」は11月14日、「ストリートファイター」部門に所属するBig Bird選手が「World Warrior 2025 - Middle East Regional Final」（以下、WWMERF）に優勝し、「CAPCOM CUP 12」（以下、CC12）の出場権を獲得したと発表。

WWMERFは、「CAPCOM Pro Tour 2025」（CPT2025）における「World Warrior」の中東地域決勝で、通常大会（全5回）の累計ポイント上位8名がCC12の出場をかけて競う大会。Big Bird選手は通常大会をポイント1位で通過し、WinnersからGrand Finalへ進出。そのまま優勝を手にした。

Big Bird選手はアラブ首長国連邦出身のプロ選手。Esports World Cup出場、SFL EU優勝など、国際大会で上位実績を持つ「ラシード」使いとして知られている。