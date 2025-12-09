マーベラスは12月9日、「ルーンファクトリー」シリーズ最新作『龍の国 ルーンファクトリー』のPlayStation 5／Xbox Series X|S版の発売日を発表。発売日は2026年2月13日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7678円だ。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

また本日より、PlayStation 5パッケージ版の予約販売を順次開始している。詳細は『龍の国 ルーンファクトリー』公式サイトを確認してほしい。

なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事を掲載している。本作のことをより知りたい人は、こちらもあわせてチェックしてほしい。

■PS5『龍の国 ルーンファクトリー』マーベラスショップ限定版を公開！

マーベラスショップ限定版の予約を本日からスタート。ここでしか手に入らない豪華アイテムを詰め込んだ数量限定アイテムとなっている。数に限りがあるので、早めに予約しよう。

【同梱アイテム】

①PlayStation 5ソフト『龍の国 ルーンファクトリー』

②描き下ろしB2タペストリー

カグヤ、うららか、いろはの3人が仲良く足湯につかっているイラストを使用した、マーベラスショップ限定の描き下ろしB2タペストリー。

③描き下ろしアクリルパネル

本作の主要登場人物が集結するイメージビジュアルを使用した、マーベラスショップ限定のアクリルパネル。

■PS5パッケージ版予約・購入でもらえる店舗限定の特典を公開！

本日よりPlayStation 5パッケージ版の予約販売を順次開始する。下記店舗でPlayStation 5版『龍の国 ルーンファクトリー』を予約・購入すると、その店舗限定の特典がもらえる。公式サイトでは、各店舗の詳細を公開中なので、ぜひチェックしてほしい。

▼店舗別購入特典はこちら

https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/benefits_ps/

■モコロンぬいぐるみorタペストリーがあたる！ 公式Xフォロー＆RPキャンペーンを開催中

『龍の国 ルーンファクトリー』PlayStation 5／Xbox Series X|S版の発表を記念して、公式Xフォロー＆RPキャンペーンを開催中。抽選で「モコロンぬいぐるみ（3名）」or「タペストリー（3名）」いずれかをプレゼント。応募締切は、2025年12月16日23時59分まで。

▼キャンペーン注意事項

https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/news/detail/?id=34562

▼応募方法

1. 期間中、「ルーンファクトリー」シリーズ公式Xアカウントをフォロー

2. キャンペーン用のポストをリポスト

▼賞品