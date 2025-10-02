マーベラスは10月2日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）版「龍の国 ルーンファクトリー」の更新データを配信した。バージョンは「1.1.0」が最新となる。今回のアップデートの内容は以下の通り（公式サイトより）。

【冒険】

・メインクエスト「龍の国」クリア後に4つの高難易度バトルステージを追加



【生活】

・「夏の里」の里レベルが8になった際に新たな開拓エリアを解放

・各里で里レベルが10になった際に配置できる施設の上限を+5、置物の上限を一律256に調整

・「整理箱」の容量を810から1,200に拡張

・「種苗倉庫」の容量を300から400に拡張

・ツバメの店「舶来雑貨風切羽」にて一定の里レベル以上で「チョコレート」を販売するように調整

・鍛冶屋、工務店などでのクラフト時と、里造りメニューにソート機能を追加

・里人の農業設定で、収穫をOFFにしても収穫されることがある不具合を修正



【交流】

・「絆レベル」の上限を100まで解放

・また、各キャラクターの「絆レベル」に応じて新たなレシピやアイテムを付与するように調整



【その他】

・お祭り時にNPCの会話が不正になる不具合を修正

・その他不具合の修正

今回の無料アップデートでは、冒険・生活・交流に新たな要素が追加。さらなるやり込みができるようになった。

とくにインパクトの大きいアップデートは、仲間との絆レベル上限が「10」から「100」に引き上げられたことだ。絆レベルを上げると新たなレシピや料理がもらえるほか、戦闘ステータスも上昇する。10に上げるのすら結構大変なので、これはやり込み勢にとって嬉しいポイントだろう。

また「開拓エリアが狭い」という意見が出ていた「夏の里」についても、ワープで新たな開拓エリアへ行けるようにするという力技で拡張。一転してめちゃめちゃ広い土地を与えられた夏の里で、ぜひ里造りを楽しもう。

この発表を受けてユーザーからは「神アプデ感謝！」「絆レベル上限100はやりすぎｗ」「無料でこれはすごいな…」「尋常でないやり込みだけど、やる人いるんだろうな」など、感謝と驚きの声が寄せられている。

現在、Steamでは20％オフのオータムセールを開催中。まだ触ったことのない人はこの機会に遊んでみてはいかがだろうか。Steam評価は“非常に好評”と高めだ。

ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載中。あわせてチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：龍の国 ルーンファクトリー

ジャンル：ファンタジー生活ゲーム

販売：マーベラス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年6月5日）

価格：

通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）

Nintendo Switch 2エディション：8678円（ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9328円（ダウンロード）

プレミアムデジタルデラックスエディション：1万1528円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

©2025 Marvelous Inc.