マーベラスは8月18日、シリーズ最新作「龍の国 ルーンファクトリー」の全世界累計出荷本数が50万本を突破したと発表。マスコットキャラクターのモコロンが喜ぶ記念イラストを公開している。

本作は、和風のファンタジー世界で冒険・生活の両方が楽しめるRPG。プレイヤーは記憶喪失の「大地の舞手」として、荒れ果てた土地を復活させ、活気に満ちた「里づくり」をしていく。

この発表に対し、ユーザーからは「おめでとおおお！」「めちゃめちゃ面白くて最高です!!」「大好きな作品がたくさんの人の手に渡るのって嬉しいですね」「今作は正直、もっと売れても良い」「目指せ100万本!!」と祝福の声が寄せられている。

すでにクリアしてなお、本作の沼に浸かっているユーザーからは「追加DLCも期待」「もっと恋愛したい！」「現代服着せ替えとか、イベント追加とか、鑑賞機能追加とか新婚モードとか待っています」など、まだまだ本作の世界を広げてほしいと切望する声も。

ASCIIでも本作のレビュー記事を公開中。もし「気になってるんだけどどんなゲーム？」という人がいれば、参考にしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル：龍の国 ルーンファクトリー

ジャンル：ファンタジー生活ゲーム

販売：マーベラス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年6月5日）

価格：

通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）

Nintendo Switch 2エディション：8678円（ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9328円（ダウンロード）

プレミアムデジタルデラックスエディション：1万1528円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

©2025 Marvelous Inc.