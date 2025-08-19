「龍の国 ルーンファクトリー」出荷数50万本突破 「追加DLCも期待」「目指せ100万本!!」
2025年08月19日 18時00分更新
マーベラスは8月18日、シリーズ最新作「龍の国 ルーンファクトリー」の全世界累計出荷本数が50万本を突破したと発表。マスコットキャラクターのモコロンが喜ぶ記念イラストを公開している。
本作は、和風のファンタジー世界で冒険・生活の両方が楽しめるRPG。プレイヤーは記憶喪失の「大地の舞手」として、荒れ果てた土地を復活させ、活気に満ちた「里づくり」をしていく。
この発表に対し、ユーザーからは「おめでとおおお！」「めちゃめちゃ面白くて最高です!!」「大好きな作品がたくさんの人の手に渡るのって嬉しいですね」「今作は正直、もっと売れても良い」「目指せ100万本!!」と祝福の声が寄せられている。
すでにクリアしてなお、本作の沼に浸かっているユーザーからは「追加DLCも期待」「もっと恋愛したい！」「現代服着せ替えとか、イベント追加とか、鑑賞機能追加とか新婚モードとか待っています」など、まだまだ本作の世界を広げてほしいと切望する声も。
ASCIIでも本作のレビュー記事を公開中。もし「気になってるんだけどどんなゲーム？」という人がいれば、参考にしてもらえれば幸いだ。
【ゲーム情報】
タイトル：龍の国 ルーンファクトリー
ジャンル：ファンタジー生活ゲーム
販売：マーベラス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年6月5日）
価格：
通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）
Nintendo Switch 2エディション：8678円（ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9328円（ダウンロード）
プレミアムデジタルデラックスエディション：1万1528円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
©2025 Marvelous Inc.
