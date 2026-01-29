インティ・クリエイツは1月29日、ぶっ壊れ爽快カードバトルRPG『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』を発売。それを記念した壁紙を無料配布している。

価格は、パッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円。Switch版からSwitch 2版にアップグレードするアップグレードパスは1000円となる。なお、ダウンロード版とアップグレードパスは、2月25日まで発売記念セールとして10％オフで購入可能だ。

また、第六弾アップデートやエキスパンションパスの情報も公開されたので、あわせてチェックしよう。

■『カルドアンシェルNintendo Switch 2 Edition』本日発売！ 発売記念イラストを無料配布

発売を記念して公式イラストレーター大津裕介氏が描き下ろした、Nintendo Switch 2からMODキャラたちがあふれだす壁紙をプレゼント。ますます交差するゲームの世界で起きている問題を解決しよう。

▼壁紙の配信ページはこちら！

https://card-en-ciel.com/jp/special/special07.html

■ダウンロード版の発売記念セールを開催中！

Nintendo Switch 2 Editionのダウンロード版、および、アップグレードパスは10％オフの発売記念セールを開催中。この機会にぜひゲットしよう。

セール期間：1月29日～2月25日

販売ページ：

Nintendo Switch 2 Edition：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106165

アップグレードパス：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000062013

■Nintendo Switchの体験版を無料配信中！

Nintendo Switch版の無料体験版を配信している。体験版のセーブデータはNintendo Switch 2 Editionの製品版に引き継げるので、ゲームの内容を確認してから購入を検討したいときは、無料体験版をぜひレイしてみよう。

■全ハード向け第六弾アップデート“Ver.1.7.0”配信開始！

Nintendo Switch／PlayStation 4／PlayStation 5／Xbox One、Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『カルドアンシェル』について、Nintendo Switch 2 Editionの発売にあわせて第六弾アップデート“Ver.1.7.0”の配信を開始。

●第六弾アップデート“Ver.1.7.0”情報

第六弾アップデートでは、新しい「エクストラダンジョン」、新しい形式のチャレンジバトル「実践チャレンジ」と新しい「アナザーカード」、フィルタ機能を追加するとともに、通信対戦の改修や各種の調整を行っている。その内容を紹介するPVも公開しているので、ぜひともチェックしよう。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/1-2UhyDrlP4

●新しい「エクストラダンジョン」の追加

新しいエクストラダンジョンを追加した。エクストラダンジョンは、メインストーリーをクリアすることで挑戦可能だ。

●「実践チャレンジ」の追加

新しい形式のチャレンジバトル「実践チャレンジ」と、新しいアナザーカードを追加した。チャレンジバトルは、メインストーリーをクリアすることで解禁される。

実践チャレンジの各問題には3人のディーヴァがおり、3回の必殺技とワイルドカードにどのカードを選ぶかが重要となる。クリアできる組みあわせは無数に存在するので、これまでに得たテクニックを駆使してさまざまな解き方にチャレンジしよう。

また、最初に「娯楽椅子探偵への挑戦状」をプレイすることで、高難易度バージョンの問題に挑戦することも可能。腕に自信がある人は挑戦してみよう。

（「娯楽椅子探偵への挑戦状」を使っても使わなくてもクリア報酬は変わりません）

●フィルタ機能の追加

デッキ画面などにフィルタ機能が追加された。

●通信対戦の改修

通信対戦時のディーヴァの抽選アルゴリズムの調整と、通信対戦時のディーヴァをリロールできるように改修した。

●そのほかのアップデート

また、ゲームをより遊びやすくするための以下の改修を行っている。

・コンフィグに「ターン終了確認」を追加

・コンフィグに「必殺技モード中のB」を追加

・コンフィグに「先行入力」を追加

・ワイルドカードなどのプリセットに名前を設定できるようになった