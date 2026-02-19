インティ・クリエイツは2月19日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）で発売中の『カルドアンシェル』について、Ver.1.8.0にアップデートするとともに、対応する下記のシーズンパス、および、DLCを配信した。シーズンパズの価格は1000円、DLCの価格は500円となる。

DLC2種と購入特典がセットになった『エキスパンションパス』は非常にお得！ DLCで広がるカルドアンシェルの世界を引き続き楽しもう。

【2026年2月19日発売のコンテンツ】

・シーズンパス『エキスパンションパス』……1000円

・DLC『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の世界……500円

■シーズンパス『エキスパンションパス』について

エキスパンションパスには以下の内容が含まれる。なお、購入特典および追加コンテンツをプレイするには、本編を一定以上進めている必要がある点は覚えておこう。

①エキスパンションパス購入特典

・ワイルドカードに使用できるエキスパンションパス限定の追加カード「見せてやる！ 七色の輝きを！」

②追加コンテンツ第1弾

・カルドアンシェル用DLC『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の世界

③追加コンテンツ第2弾 2026年3月12日配信予定

・カルドアンシェル用DLC 『ブラスターマスター ゼロ トリロジー メタファイトクロニクル』 の世界 ※1

※1：『ブラスターマスター ゼロ トリロジー メタファイトクロニクル』の世界がプレイ可能になるのはDLCの発売後になります。（2026年3月12日配信予定）

※：Nintendo Switch 2 Editionのパッケージ版には、エキスパンションパスがプリインストールされていますので別途購入の必要はありません。

■カルドアンシェル用DLC『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の世界について

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の追加ダンジョン、追加カード、追加ディーヴァ、追加ランダムイベントのセット。追加ダンジョンをプレイするためにはダンジョン「TACTICAL COMMUNICATION」をクリアする必要がある。

※：このコンテンツはエキスパンションパスに含まれています。

※：Nintendo Switch 2 Editionのパッケージ版には、エキスパンションパスがプリインストールされていますので別途購入の必要はありません。

■『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』からの登場キャラクター紹介映像を公開！

『カルドアンシェル』に登場するディーヴァキャラクターが歌う楽曲は全50曲。架空の各ゲーム作品内で再生される、主題歌、挿入歌、エンディングテーマなどに加え、実際に発売されているタイトルのディーヴァキャラクターたちが歌う楽曲も収録されている。

そんな楽曲に新たに加わった、DLC『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の世界から、魔王マクシムに忠誠を誓う悪魔メイド姉妹の妹“マーシャ”（歌：桜川真依さん）が歌うキャラクターソング「メイドinナイトメア（マーシャソロバージョン）」にのせて、グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダークからの登場キャラクターを紹介するPVを公開している。こちらもぜひともチェックしよう。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/ThdT0rVmEQE

●楽曲情報

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク キャラクターソング

「メイドinナイトメア（マーシャソロバージョン）」

歌：マーシャ（桜川真依さん）

作詞：ハコファクトリィさん

作曲：山田一法さん

編曲：s-donさん

本作の公式サイトでも、グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダークの世界や登場キャラクターを紹介しているので、あわせてチェックしてほしい。

▼公式サイト

https://card-en-ciel.com/jp/character/character31.html

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日：

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：発売中（2026年1月29日）

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

【追加コンテンツ】

タイトル：シーズンパス『エキスパンションパス』

配信日：配信中（2026年2月19日）

価格：1000円

タイトル：DLC『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の世界（追加コンテンツ第1弾）

配信日：配信中（2026年2月19日）

価格：500円

タイトル：DLC 『ブラスターマスター ゼロ トリロジー メタファイトクロニクル』 の世界（追加コンテンツ第2弾）

配信日：2026年3月12日予定

価格：500円

