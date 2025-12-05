ポケモンは12月5日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、★7「最強のドラパルト」に挑戦できるテラレイドバトルを開催した。期間は2025年12月5日～12月8日と、12月12日～12月15日の2回に分けて開催される。

本イベントでは、★7の黒い結晶のテラレイドバトルで「さいきょうのあかし」を持つ「ドラゴン」テラスタイプのドラパルトと戦える。実際に戦ってきたところ、特性は「のろわれボディ」で、こちらの技を封じることがあるというものだった。

「りゅうのまい」で火力を高めつつ、威力の高い攻撃を放ってくる難敵。筆者は定番のフェアリータイプ・ニンフィアで挑み、4回目くらいの挑戦でソロ撃破に成功した。

イベントは、期間中に「ポケポータル」＞「ふしぎなおくりもの」＞「ポケポータルニュースを受け取る」の手順を踏むとプレイできるので、お見逃しなく。

※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。