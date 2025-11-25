本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2025年11月15日～11月21日）は、ITエンジニア自身が予想する“生成AI普及後のエンジニアの雇用と仕事”、5年後には2倍以上に急増するデータセンターの電力需要、AI分野を中心に「増額」方針が強まる国内企業のIT投資動向、行政／自治体の手続きに対する“面倒なイメージ”についてのデータを紹介します。

ITエンジニア向け転職／就職サービスの登録者を対象に実施した調査より。自社における3年後のITエンジニア採用人数についての予想は、「変わらない」という見方が46.6％で最多、「増える」（27.5％）／「大幅に増える」（3.2％）の合計も3割を超えた。また、組織の生産性向上と「生成AI」「新卒／ジュニア層」の関係については、短期的には「生成AIに依頼する」ほうが生産性向上につながるとする回答が過半数（57.1％）を占めるが、長期的に見れば生成AIと新卒／ジュニア層の「両方が必要」がトップ（51.0％）であり、若手人材の育成が期待されていることがうかがえる。なお、3年後には仕事内容が「大幅に変わる」（34.5％）／「少し変わる」（54.7％）と、9割近いITエンジニアが変化を予測している。

⇒ これまで新入社員が担ってきたエントリーレベルの仕事を奪いかねない生成AIの勢いですが、長期的な視点に立つと新卒／ジュニア層の採用と育成も不可欠という見解が出ているのは興味深いところです。

世界データセンター電力需要予測より。総電力消費量は、2025年から2030年の5年間で2倍以上に（448TWhから980TWhへ）急伸する。AI最適化サーバーの急速な普及が最大の要因で、AIサーバーの電力消費は同期間におよそ5倍も拡大し、電力消費全体の44％を占めるようになると予想。地域別では、AIインフラ構築を進める米国と中国が、電力需要全体の3分の2以上を占める。なお、データセンターごとの専用電源（オンサイト発電）は、現在は化石燃料が主力だが、今後はグリーン水素、地熱、小型モジュール炉 (SMR) などの選択肢が登場し、10年以内には「データセンター・マイクログリッドの実用的な代替エネルギーとなる」と見込んでいる。

⇒ 日本国内のデータセンターについて、アナリストは「AI対応、特に高電力と水冷設備については非常に遅れている状況」「環境サステナビリティ対策が十分ではない状況だが、再エネ証書などの対策から徐々に広がっている」とコメントしています。