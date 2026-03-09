本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年2月28日～3月6日）は、リプレースのタイミングでSaaS移行が進む国内ERP市場、“参入障壁”が崩壊し犯罪グループ数が急増するランサムウェア、ITエンジニアやIT／STEM卒業生に占める女性比率の国際ランキング、AI業務活用と出力精度／ハルシネーションに対する企業担当者の課題感、コロナ禍前よりも増えた「職場の送別会」に関する働く人の意識、についてのデータを紹介します。

2024年度の国内ERPは、前年度比18.0％増の2558億円となった。続く2025年度も16.7％増の成長を見込む。背景には、システムの老朽化や保守契約の終了（EOS）をきっかけとしたリプレース需要の増加がある。2024年度の提供形態別内訳を見ると、SaaS型が28.2％増と大きく伸長しており、パッケージ型は3.5％増にとどまった。2024～2029年度の年平均成長率（CAGR）は、SaaS型が20.0％のプラス成長、パッケージ型が0.9％のマイナス成長と予測されており、パッケージからSaaSへの移行に加えて、SaaS型での新規獲得も大きいようだ。

⇒ ERP市場の新たな動きとして「AI機能の搭載」が指摘されています。ERPに集積された企業経営に関するデータをAIが活用することで、単なる基幹業務システムから「経営意思決定支援の基盤」へと進化しています。

IBM X-Forceの「脅威インテリジェンス・インデックス2026」より。Webに公開されているアプリケーションの悪用を起点とするが44％増加するなど、サイバー犯罪者たちが基本的なセキュリティ脆弱性を高頻度に悪用している実態が明らかに。また、小規模で入れ替わりの激しいランサムウェア／サイバー恐喝グループが低頻度な攻撃を行っており、活動中のグループ数は前年比で49％もの増加。一方で、攻撃者の特定が極めて困難になっているという。こうした攻撃グループ／脅威アクターは、過去のグループから流出した攻撃ツールを再利用しながら、AIを活用して攻撃を自動化しており、“参入障壁”は崩壊しつつあるという。観測されたインシデントのうち4分の1（27.7％）は製造業で発生しており、ターゲット業種としては5年連続でトップとなった。

⇒ 「ChatGPT」の認証情報が約30万件流出したことも報告されており、AIプラットフォームが新たな攻撃対象になっていることを示しています。