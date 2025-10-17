『終天教団』の魅力が丸わかり！ゲームメディアからのコメントを紹介したアコレードトレーラーを公開

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは10月17日、小高和剛氏が率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだマルチジャンルアドベンチャー『終天教団』について、アコレードトレーラーを公開した。

本トレーラーでは、本作をプレイしたゲームメディアからのコメントを紹介しているので、ぜひともチェックしよう。

【『終天教団』アコレードトレーラー】

https://youtu.be/1HNIWKc7fW0

なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事を掲載している。まだプレイしていない人は、購入の参考としてチェックしてみてはいかがだろうか。

『終天教団』5ルート感想投稿キャンペーン開催！

本日2025年10月17日16時より、『終天教団』をプレイしたユーザーの各ルートの感想を、指定のハッシュタグを付けて投稿すると、抽選で5名にオリジナルB6アクリルスタンドが当たるXハッシュタグキャンペーンを開催。開催期間は、2025年10月31日23時59分まで。

本キャンペーンでは、『終天教団』を遊んだ感想はもちろん、お気に入りのキャラクターやシーン、未プレイの人におすすめしたいポイントなど、ユーザーからの投稿を募集。文章またはイラストいずれの形式でもOKなので、指定のハッシュタグを付けて投稿しよう。

さらに、5ルート分の感想をそれぞれ投稿（計5回ポスト）すると、景品の当選確率がアップ！ ゲームをプレイした人は、奮って参加してみてはいかがだろうか。

【応募方法】

1：『終天教団』公式Xアカウント（https://x.com/shuten_kyodan）をフォロー

2：Xにてハッシュタグ「#終天教団法務省ルート感想」「#終天教団保健省ルート感想」「#終天教団科学省ルート感想」「#終天教団文部省ルート感想」「#終天教団警備省ルート感想」のいずれかを付けて、『終天教団』をプレイした感想やイラストをポスト

※ネタバレになる内容やスクリーンショットは控えていただくようお願いいたします

『終天教団』ファンキット配布中！

『終天教団』を楽しんでいるプレイヤーの動画配信などの活動に利用できるファンキットを配布中。詳細は下記ページを確認してほしい。

【ファンキット配布ページ】

https://shuten-kyodan.com/special/fankit/

【ゲーム情報】

タイトル：終天教団

ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー

販売：DMM GAMES

開発：Tookyo Games

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）

発売日：発売中（2025年9月5日）

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

豪華版：1万3580円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.