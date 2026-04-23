TV／携帯モードともに高フレームレート化！
『終天教団』のNintendo Switch 2 Editionパッケージ版が本日発売！マウス操作対応でより遊びやすく
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは4月23日、トゥーキョーゲームスとタッグを組んだ新作『終天教団』について、Nintendo Switch 2 Editionパッケージ版を発売。価格は7310円だ。
Nintendo Switch 2 Editioは、TV／携帯モードともに可変フレームレート60-120と高フレームレート化。さらに、マウス操作にも対応（マウス操作できる場面のすべて）し、より遊びやすくなっている。
『終天教団』Nintendo Switch 2 Editionのより詳しい内容は、公式サイトを確認してほしい。
なお、ASCII GAMESでは本作のPC版のレビュー記事を掲載している。ゲームの魅力などを確認したい人は、こちらもあわせてチェックしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：終天教団
ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー
販売：DMM GAMES
開発：Tookyo Games
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）
発売日：
Switch／PC：発売中（2025年9月5日）
Switch 2ダウンロード版：配信中（2025年11月27日）
Switch 2パッケージ版：発売中（2026年4月23日）
価格：
通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
豪華版：1万3580円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Edition：7310円（パッケージ版／ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：330円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
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