DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは4月23日、トゥーキョーゲームスとタッグを組んだ新作『終天教団』について、Nintendo Switch 2 Editionパッケージ版を発売。価格は7310円だ。

Nintendo Switch 2 Editioは、TV／携帯モードともに可変フレームレート60-120と高フレームレート化。さらに、マウス操作にも対応（マウス操作できる場面のすべて）し、より遊びやすくなっている。

『終天教団』Nintendo Switch 2 Editionのより詳しい内容は、公式サイトを確認してほしい。

なお、ASCII GAMESでは本作のPC版のレビュー記事を掲載している。ゲームの魅力などを確認したい人は、こちらもあわせてチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：終天教団

ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー

販売：DMM GAMES

開発：Tookyo Games

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）

発売日：

Switch／PC：発売中（2025年9月5日）

Switch 2ダウンロード版：配信中（2025年11月27日）

Switch 2パッケージ版：発売中（2026年4月23日）

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

豪華版：1万3580円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition：7310円（パッケージ版／ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：330円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

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