DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは9月5日、小高和剛氏率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだ最新作『終天教団』をNintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）で発売 ※ 。

また、発売を記念してお好きなプリペイドカード3000円分が抽選で33名に当たるプレゼントキャンペーンの開催と、9月19日よりアニメイトカフェグラッテとのコラボが決定したことを発表した。

ゲームの価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6980円、パッケージ豪華版が1万3580円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が9180円だ。

※Steam版は16時より配信。

なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事を掲載している。まだ読んでいない人は、こちらもチェックしてほしい。

『終天教団』本日発売！ Tookyo Games小高和剛氏・中澤工氏より発売コメントが到着

『終天教団』の発売を迎え、本作のストーリーを手掛けた小高和剛氏と中澤工氏のコメントが到着。ぜひともチェックしよう。

＜小高和剛氏コメント＞ 宗教団体がモチーフで、教祖のバラバラ殺人がテーマで、かつ5本分のADVが詰め込まれたという挑戦的な作品になります。DMM GAMESさんとだからこそコンシューマーで出せた尖ったゲームです。 でも、奇をてらっただけではなく、この驚きの展開はとてもフェアで、かつ宗教という特殊設定だからこそ実現できたものです。久々にゲームならではのトリックを決められたと思うので、ぜひユーザーの皆さんにもこの驚きを体験してもらいたいです。 ハッピーニューエンド！ よい終焉を！

＜中澤工氏コメント＞ 『終天教団』が、ついに本日発売されました！ 沢山のスタッフが心血を注いで作り上げた、めちゃくちゃ面白いゲームです。ネタバレされる前に一刻も早く遊びましょう!! 結末まで辿り着いたら感想を共有しあってほしいです。きっと誰かに語りたくなるはずだし、他のみんなもあなたの辿った軌跡（ルート）を聞きたがるはずです。

プリペイドカード3000円分が抽選で33名に当たるキャンペーン開催！

2025年9月5日0時より、『終天教団』公式Xにて「ニンテンドープリペイドカード」「Steamギフトカード」「DMMプリペイドカード」の中からお好きなプリペイドカード3000円分を抽選で33名にプレゼントするリポストキャンペーンを開催。ぜひ参加してみよう。開催期間は、2025年9月11日23時59分まで。

【応募方法】

1：『終天教団』公式Xアカウント（https://x.com/shuten_kyodan）をフォロー

2：キャンペーンポストをリポストで応募完了

※キャンペーン対象ポストにつきましては、終天教団公式Xをご確認ください。

『終天教団』配信ガイドラインについて

『終天教団』では、ゲームプレイ映像（ゲーム内画像、音声、BGMを含む）の動画投稿および配信に関してガイドラインを定めている。

期間中、一部の映像の公開・配信は禁止とされているため、動画投稿および配信の際は下記ガイドラインを確認しよう。

●『終天教団』配信ガイドラインはこちら：