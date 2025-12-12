ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は12月12日、Bad Robot Games（BRG）と連携し、独自のSF世界を舞台にしたオンライン4人協力プレイの完全新作シューター『4:Loop』を「The Game Awards 2025」にて初公開した。

本作のプラットフォームは、PlayStation 5とPC（Steam）。発売時期などは未定だが、各ストアページでウィッシュリストや欲しいリストに追加できるようになっている。映像を視聴して、ぜひチェックしよう。

▼Steamページ

https://store.steampowered.com/app/3355360/4LOOP/

▼PlayStation Storeページ

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10013098

なお、PlayStationの公式ブログ“PlayStation.Blog”では、本作のより詳しい情報を掲載している。こちらぜひ確認してほしい。

▼該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2025/12/12/20251212-4loop/

時期は未定だが、本作のクローズドプレイテストも実施予定。興味のある人は、こちらをチェックして応募しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『4:Loop』

ジャンル：オンライン4人協力プレイシューター

販売：SIE／BRG

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

© 2025 Bad Robot Games, LLC.All rights reserved.4:LOOP, 4LOOP, and the 4LOOP logos are trademarks of Bad Robot Games, LLC.BAD ROBOT, BAD ROBOT GAMES, and the Robot logo are trademarks or registered trademarks of Bad Robot IP, LLC, used under license.