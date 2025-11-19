「ペルソナ5X」プラチナチケット10連分配布 「ベストモバイルゲーム部門」ノミネート記念で
セガは11月18日、配信中のRPG「ペルソナ5: The Phantom X」（以下、ペルソナ5X）にて、契約（ガチャ）で使えるプラチナチケット10連分を全ユーザーにプレゼントした。
これは、The Game Awards 2025「Best Mobile Game」部門に本作がノミネートされたことを記念したもの。受け取り期間は12月11日11時までなので、お忘れなく。
The Game Awardsは、毎年12月に開催される世界的なゲームのアワードイベント。受賞作は、ノミネートされた作品の中から「審査員の投票」と「ファン投票」によって選出される。投票は日本時間の2025年12月11日11時まで、発表授賞式は12月12日に開かれる予定だ。
一般ユーザーが投票する場合、投票ページにアクセスし、投票したいゲームをタップ。各種SNSアカウントでログインして「CONTINUE」をタップ。再度投票したいゲームをタップすれば投票完了となる。
ぜひ本作を盛り上げるためにも、“清き一票”を投じてみてはいかがだろうか。
🦉投票について🦉— 【P5X公式】ペルソナ５: The Phantom X (@P5X_Official_JP) November 18, 2025
🎩投票方法
1,投票ページにアクセス→https://t.co/o50SCexIzK
2,投票したいゲームをタップ
3,各種SNSアカウントでログイン
4,CONTINUE をタップ
5,再度投票したいゲームをタップ
6,投票完了！
エラーが発生した場合、ページの再読み込みか、時間をおいて再度お試しください。
【ゲーム情報】
タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）
配信日：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。