「ペルソナ5X」プラチナチケット10連分配布　「ベストモバイルゲーム部門」ノミネート記念で

　セガは11月18日、配信中のRPG「ペルソナ5: The Phantom X」（以下、ペルソナ5X）にて、契約（ガチャ）で使えるプラチナチケット10連分を全ユーザーにプレゼントした。

　これは、The Game Awards 2025「Best Mobile Game」部門に本作がノミネートされたことを記念したもの。受け取り期間は12月11日11時までなので、お忘れなく。

　The Game Awardsは、毎年12月に開催される世界的なゲームのアワードイベント。受賞作は、ノミネートされた作品の中から「審査員の投票」「ファン投票」によって選出される。投票は日本時間の2025年12月11日11時まで、発表授賞式は12月12日に開かれる予定だ。

　一般ユーザーが投票する場合、投票ページにアクセスし、投票したいゲームをタップ。各種SNSアカウントでログインして「CONTINUE」をタップ。再度投票したいゲームをタップすれば投票完了となる。

　ぜひ本作を盛り上げるためにも、“清き一票”を投じてみてはいかがだろうか。

同部門にはほか「DESTINY:RISING」「ソニックランブル」「ウマ娘プリティーダービー」「Wuthering Waves（鳴潮）」がノミネートされている

 

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）
配信日：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

