セガは11月18日、配信中のRPG「ペルソナ5: The Phantom X」（以下、ペルソナ5X）にて、契約（ガチャ）で使えるプラチナチケット10連分を全ユーザーにプレゼントした。

これは、The Game Awards 2025「Best Mobile Game」部門に本作がノミネートされたことを記念したもの。受け取り期間は12月11日11時までなので、お忘れなく。

The Game Awardsは、毎年12月に開催される世界的なゲームのアワードイベント。受賞作は、ノミネートされた作品の中から「審査員の投票」と「ファン投票」によって選出される。投票は日本時間の2025年12月11日11時まで、発表授賞式は12月12日に開かれる予定だ。

一般ユーザーが投票する場合、投票ページにアクセスし、投票したいゲームをタップ。各種SNSアカウントでログインして「CONTINUE」をタップ。再度投票したいゲームをタップすれば投票完了となる。

ぜひ本作を盛り上げるためにも、“清き一票”を投じてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）