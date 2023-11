NEOWIZは11月14日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Macで発売中のソウルライクアクションRPG『Lies of P』において、「The Game Awards2023」(以下、TGA)のノミネート作品発表で「Best RPG」と「Best Art Direction」部門にノミネートされたと発表。

TGAはカナダのジャーナリスト「ジェフ・キーリー(Geoff Keighley)」さんが2014年から主催している世界最大ゲーム授賞式の一つで、高い権威を誇っている。授賞式以外にも新作ゲームの発表、トレーラー動画などさまざまな見どころがあることでも有名だ。

The Game Awards 2023: Live Nomination Announcement

https://youtu.be/9XGQXe3NEiQ

韓国産AAA級コンソールゲームとして

グローバル市場でそのゲーム性を裏付け

TGAは11月14日(以下、日本時間)計31部門の授賞候補作を公開した。『Lies of P』は「Best RPG」および「Best Art Direction」の2部門にノミネートされ、韓国産AAA級のコンソールゲームとしてグローバル市場でもう一度そのゲーム性を認められたのでは、とNEOWIZは言及。

『Lies of P』以外には「Best RPG」部門では『Baldur's Gate 3』『ファイナルファンタジー16』などと、「Best Art Direction」部門では『Alan Wake 2』『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』などと同時にノミネートされている。

『Lies of P』はNEOWIZ傘下のラウンド8スタジオで開発したAAA級ソウルライクシングルプレイアクションゲームで、2023年9月に正式リリースされた。「リージョンアーム」や「武器調合システム」など本作ならでは戦闘システムを活用した戦闘で好評を博しているという。

各部門の授賞作は審査委員団の評価90%とプレイヤーの公開投票スコア10%を合算して決定。また、各賞の投票は、“The Game Awards”の公式サイトやThe Game Awardsの公式Discordなどで受付中となっている。

TGA 2023 授賞式は日本時間2023年12月8日、アメリカのロサンゼルスに位置している「ピーコック・シアター」でオフラインで開催予定だ。YouTube/Twitch/X/Steam/Facebookなどさまざまなオンラインプラットフォームからもリアルタイムで視聴できるので、チェックしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.