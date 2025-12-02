ソニー、プレステ版「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」開催
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月1日より、公式ブログ「PlayStation Blog」にて、この1年にPlayStationで発売された作品を対象とした「PlayStation.Blog ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」を開催。
投票締め切りまでに多くの票を獲得したゲームには、数週間後の結果発表にてブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナのPlayStation.Blog トロフィーが授与される。ぜひおもしろかったゲームを応援する意味でも、投票に参加してみよう。期間は12月9日16時59分までとなる。
【投票部門リスト】
●ニューキャラクター賞
●ストーリー賞
●グラフィック賞
●アートディレクション賞
●オーディオデザイン賞
●サウンドトラック賞
●アクセシビリティ賞
●DualSense ワイヤレスコントローラー賞
●再リリース賞
●マルチプレイヤー賞
●ライブサービスゲーム賞
●エクスパンション賞
●スポーツゲーム賞
●インディーゲーム賞
●PlayStation VR2賞
●PlayStation 4賞
●PlayStation 5賞
●スタジオ賞
●2026年以降注目ゲーム賞
投票は各部門ごとに用意されたリストから選ぶほか、「Other」で自由記入欄も用意されている。リストにないものも投票可能なので、「推し」を応援してみよう。
例として挙げると、「ニューキャラクター賞」には「モンスターハンターワイルズ」のアルマ、「Ghost of Yōtei」の篤、「Silent Hill f」の深水雛子、「アサシン クリード シャドウズ」の弥助などがリストアップされていた。
ほかに、「インディーゲーム賞」には「BALL x PIT」「Clair Obscur: Expedition 33」「Hollow Knight: Silksong」など話題を呼んだ作品が列挙されている。
「2026年以降注目ゲーム賞」には「CODE VEIN II」「紅の砂漠」「Marvel’s Wolverine」「鬼武者 Way of the Sword」「BIOHAZARD requiem」などが挙げられていた。
