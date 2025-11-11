国内リーグなどで活躍したプロゲーミングチームの選手が参加予定

立飛ホールディングスは11月10日、eスポーツイベント「立川立飛eスポーツフェス 2025」をNTTe-Sportsの企画・運営で開催すると発表した。開催日時は2025年12月27日13時からで、会場は「TACHIKAWA STAGE GARDEN（東京都立川市緑町 3-3）」。

4回目の開催となる本イベントでは、国内リーグなどで活躍したプロゲーミングチームの選手が参加する予定だ。

さらに、MC・実況としてゲームキャスターの岸大河さんが参加するほか、昨年に引き続きコスプレイヤーの伊織もえさんも参加するという。臨場感あふれる実況と軽快なトーク、そして華やかなコスプレで会場を盛り上げていくという。

■大会詳細

イベント名：立川立飛eスポーツフェス 2025

日時：2025年 12月27日 （土）13:30～

会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN （東京都立川市緑町 3-3）

販売方法：専用ウェブサイトから申し込み

入場料：有料（1F：4500円、2F：3000円、3F：2000円）

出演者：岸大河さん、伊織もえさん、他