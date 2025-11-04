丸の内ハウス「ホリデーシーズンの準備はできてます」イルミに負けない輝くシャンパンと、寒さ吹き飛ぶホットドリンクで

新丸ビル7階「丸の内ハウス」で、「Santé! Holiday Night in (marunouchi) HOUSE」が始まりました。ホリデーシーズンを彩るシャンパンやこの時期にぴったりのホットドリンクが味わえます。ホットモクテルもあるので、お酒が苦手な方でも楽しめるところがうれしい！

丸の内で華やかに乾杯

2026年1月4日（日）まで、「丸の内ハウス」で、「Santé! Holiday Night in (marunouchi) HOUSE」を開催しています。

Pommery Brut Royal (ポメリー ブリュット・ロワイヤル)

タイプ：白・辛口（Brut）

品種：シャルドネ34%、ピノ・ノワール33%、ムニエ33%

柑橘類や白い花のような香りが感じられる「ブリュット・ロワイヤル」。フレッシュで洗練された印象の中に快活感と上品さの調和、魅力的で長い余韻が楽しめます。

そんなシャンパンに合うペアリングフードも提供。シャンパンもペアリングフードも、丸の内ハウス全12店舗で味わえます。その一部をピックアップしてご紹介。

温州ドライみかん

￥880

提供店舗／来夢来人

ペアリングフード提供時間：17:00 ～L.O

※グラスシャンパン￥2,200／シャンパンボトル￥13,200

※シャンパン提供時間：17:00～L.O

合わせるとシャンパンの飲み口がより軽く感じられます。

季節の鮮魚のカルパッチョ

￥1,800

提供店舗／MOHEJI新丸ビル

ペアリングフード提供時間：11:00～22:30

※グラスシャンパン￥1,600／シャンパンボトル￥9,800

※シャンパン提供時間：11:00～22:30

豊洲市場から仕入れた新鮮な鮮魚を、自家製のソースと一緒に味わえます。

シーズナルドリンクは5店舗で提供。ホットワインからそば湯割りまで、バラエティ豊かなラインアップです。

キャラメルブランデーみるくティー

￥1,400

キャラメルみるくティー

￥900

提供店舗／ニューみるく

提供時間：17:00～22:30

白扇酒造のみりんを使った、自家製生キャラメルのホットカクテル。ブランデーを入れないホットモクテルにすればアルコールの苦手な方も楽しめます。

ホットサングリア

￥700

提供店舗／Luv.Fish？東京

提供時間：17:00～22:00

赤ワインをベースに柑橘の風味と香りをプラス。お酒が得意ではない方も飲みやすい1杯です。

Santé! Holiday Night in (marunouchi) HOUSE

開催期間：2025年11月14日（金）～2026年1月4日（日）

開催場所：新丸ビル7階 丸の内ハウス 飲食店全12店舗