丸の内で本場ドイツのクリスマスマーケット　ただの帰り道が映画のワンシーンみたい！

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

行幸通りエリア クリスマスマーケット

　丸の内の道路空間が公園のようなウォーカブルな空間に生まれ変わる社会実験「Marunouchi Street Park」。現在、丸の内仲通りで「Marunouchi Street Park 2025 Winter」が開催中ですが、11月28日(金)からは、行幸通りでも開催。

　行幸通りエリアでは、ヒュッテ10棟が立ち並ぶ本格的なクリスマスマーケットが実施されます。東京駅の丸の内駅舎を眺めながら、クリスマスを満喫できそう！

行幸通りに木製ヒュッテリア登場

　11月28日（金）〜12月25日（木）、「Marunouchi Street Park 2025 Winter」が行幸通りでも開催され、クリスマスマーケットが実施されます。

　行幸通りエリアでは、木製のヒュッテ10棟が新たに登場。「本場ドイツの伝統を受け継ぐ、心ときめくクリスマスマーケットを再現」をテーマに、ソーセージやノンアルコールグリューワインなど、本場の味と香りを通じて“ドイツの温もり”に触れられます。

ヒュッテメニュー

　クリスマスマーケットの定番、大人気のソーセージ3種類を豪華な盛り合わせで提供。

　食べ歩きもしやすい手包みピザ。トマト&ソーセージと、スイーツ感覚でも楽しめるりんご＆カスタードの２種類から選べます。

　佐賀県のブランド鶏、みつせ鶏の美味しさをギュッと引き出した、骨付きもものローストチキン。肉の旨みが引き立つ、ペッパー仕立てのスパイシーな味わいです。

　結び目の形が特徴のドイツ伝統の焼き菓子パン。通常のソルトテイストに加え、別添えのチーズやバターソースも用意されています。

　赤ワインでじっくり柔らかくなるまで煮込んだ牛肉のビーフシチューを、うつわごと食べられるパンのお皿で提供。

　濃厚なあたたかいココアをたっぷりのミニマシュマロとともに。

　オレンジジュースにシナモンやスターアニスの香りを移しながら煮込んだ、からだの芯から温まるホットドリンク。

　メルローのノンアルコールワインに、オレンジやシナモン、八角などのスパイスを加えた、体の芯から温まるホットワイン「ノンアルコールグリューワイン」は、丸の内限定デザインのブーツ型マグカップ（全2種）で提供。マグカップは記念として持ち帰れます。

Marunouchi Street Park 2025 Winter（行幸通りエリア クリスマスマーケット）
期間：2025年11月28日(金)～12月25日(木) 11:00～22:00（L.O.21:00）
会場：行幸通り（東京都道404号）

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

もっと楽しみたい、丸の内。

