丸の内で連日大行列の「飲めるフレンチトースト」、ブラックフライデー特別価格でお取り寄せ可能に！

丸ビル1Fにある「THE FRONT ROOM」はいつ通りかかっても大行列。ここではSNSで話題の「飲めるフレンチトースト」が楽しめるんですよね。二段階の火入れにより、まるで飲めるようなとろとろプルプル食感とのことで私も気になっているのですが、いかんせん行列が…。

でもブラックフライデー期間限定で、オンラインショップであのフレンチトーストが楽しめる特別セットを販売しています！ やった！

おうちでゆっくりフレンチトーストを飲もう

11月27日（木）まで、「THE FRONT ROOM」のオンラインショップで「飲めるふわトロフレンチトースト」のブラックフライデー限定セットを販売中です。

飲めるフワとろフレンチトースト12枚セット

￥8,800（送料・税込）

セット内容：フレンチトースト 12枚・ホイップバター 8個・メープルシロップ 4個・つぶあん 4個

商品URL（楽天市場）：https://item.rakuten.co.jp/hugestore/labo_fukubukuro02/

フレンチトーストのためにオリジナル開発したブリオッシュを5cmの超厚切りにし、12時間かけて卵液（アパレイユ）をしみこませたフレンチトースト。

1～2時間自然解凍後、電子レンジ（500W）で2～2分半温めるだけで完成です。フライパンで焼く場合は、バターを溶かして両面を約1分ずつ焼くとお店に近い香ばしさが再現可能。

飲めるフワとろフレンチトースト12枚（つぶあん）＆あんバターフィナンシェ10個セット

￥9,780（送料・税込）

セット内容：フレンチトースト 12枚・ホイップバター 8個・メープルシロップ 4個・つぶあん 4個・あんバターフィナンシェ 10個

商品URL（楽天市場）：https://item.rakuten.co.jp/hugestore/labo_fukubukuro01/

フレンチトーストとあんバターフィナンシェのセット。香り高い発酵バターとアーモンドの風味を生かしたフィナンシェに粒あんを合わせ、甘すぎず上品な味わいが楽しめます。

THE FRONT ROOM（ザ フロントルーム）

住所：東京都千代田区丸の内２－４－１ 丸ビル１F