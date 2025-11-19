丸の内に台湾のあちこちからいろんな台湾がやってくる「台湾文化祭【春】」開催決定！　台湾の最前線を味わえ！

熱々の小籠包から立ち上る湯気、香り高い台湾茶、そしてエネルギッシュな夜市の喧騒──。台湾のあの熱気が、丸の内に再びやてきます！ 2026年春、台湾の文化を「味わう、学ぶ、楽しむ」イベント「台湾文化祭2026春」の開催が決定しましたー！ 今回のテーマは「台湾の旧正月を体感する3日間」。どんな台湾が体験できるか楽しみ！

東京駅で台湾トリップ！

2026年2月6日（金）から8日（日）まで、KITTEの東京シティアイパフォーマンスゾーンで「台湾文化祭2026春」が行われます。

昨年の開催時には3日間で2万人以上が訪れた人気イベント。今年も台湾グルメや雑貨の販売、台湾文化を学べる講座、親子で楽しめる体験イベントなどが実施予定。時期的に台湾の旧正月ということもあって、その雰囲気を感じながら台湾文化に触れることができます。

台湾文化祭2026春

日時: 2026年2月6日(金)～8日(日) 11:00～19:00

場所: 東京・丸の内 KITTE 地下一階 東京シティアイパフォーマンスゾーン

入場料: 無料