「ほら、きのこの家のケーキを食べたじゃん！」今年のイブが何年経っても覚えてる特別な日になるクリスマスケーキ

12月も近づき、そろそろクリスマス。今年のクリスマスケーキはどこで買おうか、悩みますよね。ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェでは、とびきりかわいいケーキを販売中。クリスマスパーティーでこれを披露したらみんなの注目の的間違いなしです！

かわいいクリスマスデザインケーキ

ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェでは、ザ・ペニンシュラ東京店や新丸ビル店など各店で、11月17日（月）よりクリスマスケーキコレクションのうちカットケーキの販売をスタート。ホールケーキについては予約販売を開始しています。

ルドルフ

価格：¥1,620（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店 / 伊勢丹新宿店 / 銀座松屋店 / 新丸ビル店

ヘーゼルナッツ香るショコラサブレに、アーモンド風味のビスキュイショコラ、濃厚なバニラブリュレとコクのあるヘーゼルナッツプラリネ、そしてカカオの風味豊かなムース・オ・ショコラを重ねた、層ごとに異なる味と食感が楽しめる贅沢な一品。

クリスマスベア

価格：¥1,620（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店限定

爽やかなレモン香るレアチーズムースと、ストロベリージュレを忍ばせたふんわりとしたアーモンドケーキの２つの味わいが楽しめる愛らしいベアのケーキです。ホワイトチョコレートのグラサージュでコーティングし、ココナッツでふわふわの毛並みを表現。

抹茶とベリーのムース

価格：¥1,620（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店 / 伊勢丹新宿店 / 銀座松屋店 / 新丸ビル店

濃厚な抹茶ムースに、まろやかなマスカルポーネとメープルシュガーを合わせた、奥行きのある味わいのムースケーキ。ベースには香ばしいアーモンドサブレとしっとりとしたメープルのジョコンド生地を重ね、中心にはメープルブリュレと甘酸っぱいラズベリージュレを忍ばせました。

クールドフレーズ オーナメント

価格：¥1,620（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店 / 伊勢丹新宿店 / 銀座松屋店 / 新丸ビル店

苺のやさしい甘さとミルクチョコレートの濃厚な味わいが重なり合う、ホリデーオーナメントをイメージしたケーキ。ヘーゼルナッツとアーモンドを使用したショコラジョコンドに、ザクザクとした食感が楽しいプラリネフィヤンティーヌ、キルシュ風味のクリーム、ストロベリーコンポートジュレを丁寧に重ね、なめらかなジヴァラチョコレートムースと艶やかな苺グラサージュで仕上げました。

ジンジャーブレッドマン

価格：¥1,620（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店 / 伊勢丹新宿店 / 銀座松屋店 / 新丸ビル店

キャラメルムースの中に洋梨の果肉入りジュレを忍ばせ、しっとりとしたヘーゼルナッツのビスキュイで包み込んだ、可愛らしいジンジャーブレッドマンのケーキ。

クリスマスハーモニー

価格：¥9,720（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店 限定

しっとりと焼き上げたラム酒香るフルーツパウンドケーキの上に、まろやかなフロマージュムースと、苺やイチジクの風味とラズベリーや赤スグリの酸味が絶妙に重なりあったジュレを合わせた、ホリデー限定の贅沢なホールケーキ。ホワイトチョコレートのグラサージュでコーティングし、ココナッツやシュクレ生地、チョコレートのデコレーションでサンタとルドルフを愛らしく表現しました。

クリスマスツリー

価格：¥10,260（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店 限定

香り高い抹茶ビスキュイに、柚子とショコラの爽やかなムースと、とろける抹茶のなめらかなクリームを重ね、あまおうと柚子のパート・ド・フリュイで華やかなアクセントを加えた、まるでクリスマスツリーのようなケーキ。天面には雪のホワイトチョコレートと、色とりどりのオーナメントボンボンを飾り、ホリデーシーズンの食卓を彩ります。

マッシュルームハウス

価格：¥ 18,360（税込・テイクアウト）

展開店舗：ザ・ペニンシュラ東京店 限定

まるでおとぎ話の中に迷い込んだような、愛らしいきのこの家をモチーフにしたケーキです。砂糖不使用のメープルココアスポンジで、まろやかな熊本県産の和栗のクリームと甘酸っぱいフランボワーズのジュレを丁寧に巻き上げました。スノーマンやジンジャーブレッドマン、サンタクロースなどのキャラクターたちが、楽しいホリデーシーズンの世界観を演出します。

ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ 2025年新作クリスマスケーキ販売概要

・カットケーキの店頭販売について

2025年11月17日（月）より各店にて販売開始

・ホールケーキの予約・販売について

予約受付期間：2025年11月17日（月）から12月15日（月）まで

店頭お渡し期間：2025年12月20日（土）から12月25日（木）まで

※ご予約はお受け取りをご希望の店舗にて、お電話もしくは店頭にて承ります

ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ ザ・ペニンシュラ東京店

Tel:03-6270-2888

住所：東京都千代田区有楽町 1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京 地下1階

営業時間：11:00～18:00

ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ 新丸ビル店

Tel:03-5223-2888

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 地下1階

営業時間：11:00～21:00、日・ 祝祭日 11:00～20:00