丸の内の重要文化財の中にカフェ新設！　ティータイムが時間旅行に

歴史ある建物を数多く有する丸の内エリア。その一つが重要文化財の「明治生命館」です。その「明治生命館」が、リニューアルオープンし、展示エリアを拡大、さらにカフェもオープンします！

明治生命館がリニューアルオープン

2025年11月22日（土）より、昭和の建造物として初めて国の重要文化財に指定された「明治生命館」がリニューアルオープン。1階・2階において、展示エリアの拡充および未公開史料を公開するとともに、新たに「明治安田CAFE 丸の内」がオープンします。

1階に新設する展示エリアでは、明治生命館の模型や映像展示が新設され、来館者が明治生命館の歴史的価値や物語に、より深く触れられるようになります。

また、カフェの新設により、重要文化財の趣ある空間で歴史や文化に触れられる丸の内エリアの文化発信拠点として生まれ変わります。メニューは下記のようなものが予定されています。

ドリンク：コーヒー¥1,000～、紅茶¥1,200～

スイーツ：ケーキ各種¥1,200、パフェ¥2,200～

軽食：サンドイッチ各種¥1,500、ハヤシライス¥2,200

アフタヌーンティーセット 1名¥5,800円

※すべて税込

歴史ある空間のなかで楽しむティータイム、ステキな時間を過ごせそう！

明治生命館 重要文化財 一般公開 概要

住所：東京都千代田区丸の内2-1-1

入館料：無料

開館時間：9:30～19:00（最終入館は18:30）

休館日：月曜日 (祝休日は開館し翌平日休館)、12/31-1/3 および建物定期点検日

※臨時の休館・開館時間変更の場合あり

明治安田CAFE丸の内

場所：明治生命館1階

オープン日：11月22日

営業時間：10:30～18:30（最終注文は18:00）

休館日：月曜日・火曜日 12/31-1/3 および建物定期点検日

※臨時の休業・開業時間変更の場合あり