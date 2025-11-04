冬のはちみつは「そのまま食べる」のがイチオシな理由

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

ラベイユの冬にぴったりなはちみつギフト

　乾燥気味でのどがイガイガする時、私ははちみつをそのまま食べることが多いです。最初は紅茶に入れたり牛乳に入れたりしていたのですが、そのまま食べたほうがのどが保湿される感じがするんですよ。もしよければ皆さんもお試しください。

　さて、そんなこの時期にぴったりのはちみつギフトが登場していますよ。

のどの痛みが本格化する前にはちみつを摂取

　「ラベイユ」で冬季限定の国産はちみつ、ゆずを使ったはちみつドリンク、コンフィチュールを販売しています。

【はちみつ】信州の花々
125g ￥1,944 円、250g ￥3,564（各税込）
販売期間：11月12日（水）～1月頃※数量限定のため無くなり次第終了

ラベイユのはちみつ「信州の花々」

　自然豊かな信州に咲く季節の花々から採れた百花蜜。清々しく軽やかな花の香りとフルーティーな甘さでヨーグルト、フルーツ、紅茶などと相性抜群です。

　ほかにも和歌山の冬青（そよご）のはちみつや香川の曽保みかんのはちみつなどが並びます。

はちみつコンフィチュール ゆず
115g ￥1,512（税込）
販売期間：11月12日（水）～1月頃※数量限定のため無くなり次第終了
※アカシアはちみつを60％以上使用

ラベイユの「はちみつコンフィチュール ゆず」

　国産ゆずのさわやかな酸味とピールの程よいほろ苦さが楽しめる、さわやかでフルーティーな味わいのコンフィチュール。トーストやヨーグルトはもちろん、そのままお湯に溶かしてゆず茶として飲んでも◎！

はちみつドリンク ゆず
350ml ￥2,484（税込）
※アカシアはちみつを40％以上使用

ラベイユの「はちみつドリンク ゆず」

　たっぷりのラベイユハニーと大分県産のゆず果汁だけで作ったはちみつドリンク。お湯、冷水や炭酸水で3～4倍に割ると美味。

ラベイユ　新丸の内ビルディング店
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル B1F
営業時間：平日・土 11:00〜21:00、日・祝 11:00〜20:00

