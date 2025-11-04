【朗報】ただでさえ完成されてる「おかか」の出汁しゃぶ、「荒木さん家の藁焼きぶりと牡蠣」投入で今冬も必食メニューに

冬になると美味しい旬の魚介がたくさん出てきますよね。大手町プレイスなどに店を構える「出汁しゃぶおばんざい おかか」では、冬の代表的な味覚の1つであるぶりと牡蠣を楽しめるメニューが登場します。必食です。

藁焼きぶりと牡蠣の旨みたっぷりの出汁しゃぶ

「おかか東京」など「出汁しゃぶおばんざい おかか」4店舗では、2025年11月18日（火）より期間限定で「荒木さん家の藁焼きぶりの出汁しゃぶ」と「荒木さん家の藁焼きぶりと牡蠣の出汁しゃぶ」を提供いたします。

荒木さん家の藁焼きぶりの出汁しゃぶ

価格：一人前 ￥4,290（税込）

期間：2025年11月18日（火）～2月中旬終了予定

※二人前からのご注文です

※削り⽴てのかつお節 ⾷べ放題

「荒木さん家のブリ」は、黒潮が流れ込む宿毛湾の豊かな海で育てられたブランド魚。ストレスの少ない環境で育てられ、さらにサトウキビエキスを加えた特別な飼料によって、血合いの変色や臭みを抑えた上品な味わいが特徴です。活〆後すぐに藁で香ばしく焼き上げた「藁焼きぶり」は、皮目に芳しい香りをまとわせながら、身は驚くほどしっとり。旨みと香ばしさが一体となり、まさに冬のごちそうです。

おかか自慢の出汁にくぐらせることで、藁焼きぶりの旨みと香りが出汁に溶け出し、最後の一滴まで楽しめる一品となっています。

荒木さん家の藁焼きぶりと牡蠣の出汁しゃぶ

価格：一人前 5,390円（税込）

期間：2025年11月18日（火）～2月中旬終了予定

※二人前からのご注文です

※削り⽴てのかつお節 ⾷べ放題

「荒木さん家の藁焼きぶりと牡蠣の出汁しゃぶ」では牡蠣を合わせることで、海の旨みを重ねた贅沢な味わいを堪能できます。

おかか東京

住所：東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス2F

電話：03-6262-7087

時間：11:30〜14:00 / 17:00〜23:00、土17:00〜22:00

定休日：日曜・祝日