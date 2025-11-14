「ちょっといいフレンチ」が「シーズン最高のフレンチ」に！　アルザスワインと本格フランス料理のマリアージュを気軽に味わえるフェア

ワインって、料理と合わせて選んでマリアージュを楽しむとさらに美味しく味わえますよね。人気レストラングループ AUX AMIS WORLD（オザミワールド）では、東京都内11店舗でアルザスワインとフランス料理のマリアージュが楽しめる企画が展開されます。

アルザスワインとフランス料理のマリアージュ

人気レストラングループ AUX AMIS WORLD（オザミワールド）では、11月20日から12月10日まで、東京各地の11店舗で特別な「アルザス・ディスカバリーメニュー」を提供し、アルザスワインの優雅さとフランス料理の芸術的なマリアージュを楽しめます。丸の内エリアでは、オザミトーキョーやブラッスリーオザミ、ヴァンピックルにて開催。

期間中は、フォアグラを使った本格的なフランス料理とともに、エレガントなスパークリング「クレマン・ダルザス」 や、芳醇で贅沢な味わいの「ヴァンダンジュ・タルディヴ（遅摘みワイン）」 を楽しめます。さらに、店舗ごとに異なる幅広いラインアップの中から、爽やかなリースリング、華やかなゲヴュルツトラミネール、上品なピノ・ノワールなど、アルザス地方の多彩なワインを自由に選ぶことができます。

ランチ・ディナーともに提供され、価格は 1,800円～4,800円。アルザスワインとフランス料理のマリアージュを気軽に体験できる絶好の機会です。

参加店舗

ビストロオザミ（銀座シックス)、レストランオザミ（銀座)、オザミデヴァン本店（銀座)、プティオザミ（銀座)、オザミトーキョー（丸の内）、ブラッスリーオザミ（丸の内）、ブラッスリーオザミ（押上）、パリのワイン食堂（東銀座）、ヴァンピックル（銀座）、ヴァンピックル（丸の内）、デジレ銀座オザミ（新富町）