「選んで正解！」自信を持ってエスコートできる三菱一号館美術館「Café 1894」の特別なクリスマスディナー

丸の内エリアで人気のカフェの1つ、三菱一号館美術館併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」。連日多くの人が訪れ、行列になることもしばしば。ここでは、12月23日から3日間限定でクリスマスディナーコースを提供。歴史のある建物で上質な空間の「Café 1894」で過ごすクリスマス、特別な一夜になりますよ！

「Café 1894」でクリスマスに美食体験

三菱一号館美術館併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」では、2025年12月23日（火）、24日（水）、25日（木）の3日間限定で、クリスマスディナーコースを販売します。

Café 1894クリスマスディナーコース

販売日時：2025年12月23日（火）・24日（水）・25日（木）

(1)18：00～(2)20：30～ ※2つの時間帯からお選びいただけます。

※予約状況により、お選びいただける時間帯が変更となる場合がございます。

ご予約の際に、Café 1894 WEBサイトをご確認ください。

料金 ：お一人様￥13,000（税込）

予約受付：2025年11月26日（水）から、Café 1894 WEBサイトまたはお電話にて。

特別な夜を彩るCafé 1894のクリスマスディナーコースが、今年も登場。

人気コースにスパークリングワインでの乾杯を添えて、歴史ある空間の中で、心躍るひとときを楽しめます。

アミューズは、たっぷりのズワイ蟹とフレンチキャビアをあしらった白いんげん豆のムース。白・赤・緑のクリスマスカラーが美しく映える一皿です。続くオードブルには、ビーツとフランボワーズを合わせた鮮やかなサーモンのマリネ。魚料理は、フランスの食卓でもクリスマスの定番高級食材・オマール海老を使用。芳醇なビスクスープ仕立てに縮みホウレンソウを添え、彩り豊かに濃厚な旨みと香りを存分に堪能できます。肉料理には、和牛サーロインのステーキを。トリュフ香るポムフリットを添え、風味豊かに仕上げています。デザートは、あまおうとホワイトチョコレートのタルトで、クリスマスと白銀の雪の世界をお皿の上に表現。食後には3種のプティフールがゆったりとした余韻を引き立て、くつろぎのひとときを彩ります。

また、本ディナーコースを利用した方全員に、三菱一号館美術館にて2026年1月25日（日）まで開催中の「アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に」展の特別招待券(1枚)をプレゼント！ アートと美食、どちらも楽しむことができます。

Café 1894

住所：東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館1F

営業時間：11:00～23:00

ランチタイム 11:00～14:30（L.O.14:00）

カフェタイム 14:30～17:00（L.O.16:30）

ディナータイム17:00～23:00（L.O.22:00）

休業日：不定休

TEL：03-3212-7156