今年1年頑張った自分を甘やかす冬のアフヌン、主役はチョコレート！

冬になると、濃厚で重さのあるチョコレートスイーツが食べたくなります。丸ノ内ホテルの「ポム・ダダン」では、アフタヌーンティーやデザートでチョコレートのスイーツを提供中。ベリーやピスタチオ、コーヒーなどと組み合わせ、より深くチョコレートの世界が堪能できるラインアップです。

チョコレートのマリアージュを楽しむ

2026年1月7日（水）まで、丸ノ内ホテルの「ポム・ダダン」でチョコレートを楽しみつくすアフタヌーンティーを提供しています。

ポム・ダダン アフタヌーンティー チョコレートと冬の恵みが織りなす優雅な世界

提供期間：2025年12月1日（月）～2026年1月7日（水）

提供時間：14:00～17:30（L.O.15:30）

料金：1名様 平日 ￥6,000／土・日・祝日 ￥6,500 ※ミニデザート追加料金￥1,000

※12月31日（水）～1月2日（金）は土日祝料金となります。

ビターチョコのムースとグリオットチェリーをチョコビスキュイでサンドしたフランス・アルザス地方の伝統菓子「フォレノワール」や、ローズマリーの香りがアクセントになったビターチョコのクレームブリュレなどがずらり。

セイボリーはカブとカニを合わせた「カニのエミエテ」、アサリと野菜のクリームスープなど、冬を感じさせるメニューが並びます。

フランス伝統菓子“オペラ” パフェスタイル ￥2,800

“焼きりんご” バニラアイスクリームと丸の内はちみつを添えて ￥1,600

ピスタチオムース フランボワーズシャーベット添え ￥2,300

提供期間：2025年12月1日（月）～2026年1月7日（水）

提供時間：11:30～22:00（L.O.21:30）

「フランス伝統菓子“オペラ” パフェスタイル」は、コーヒーの香りやチョコレートの奥深い甘さとほろ苦さ、オレンジの爽やかな風味のマリアージュが楽しめる一品。丸の内はちみつとの相性抜群の焼きりんごや、ピスタチオの風味が存分に楽しめるムースもおすすめです。

丸ノ内ホテル 8Fフレンチレストラン「ポム・ダダン」

住所：東京都千代田区丸の内1-6-3

予約：http://bit.ly/4os7qe9

問合せ：03-3217-1117（6:30～22:00）