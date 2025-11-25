今年1年頑張った自分を甘やかす冬のアフヌン、主役はチョコレート！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「ポム・ダダン」のアフタヌーンティー

　冬になると、濃厚で重さのあるチョコレートスイーツが食べたくなります。丸ノ内ホテルの「ポム・ダダン」では、アフタヌーンティーやデザートでチョコレートのスイーツを提供中。ベリーやピスタチオ、コーヒーなどと組み合わせ、より深くチョコレートの世界が堪能できるラインアップです。

　今年の私、おつかれさま！

チョコレートのマリアージュを楽しむ

　2026年1月7日（水）まで、丸ノ内ホテルの「ポム・ダダン」でチョコレートを楽しみつくすアフタヌーンティーを提供しています。

ポム・ダダン アフタヌーンティー　チョコレートと冬の恵みが織りなす優雅な世界
提供期間：2025年12月1日（月）～2026年1月7日（水）
提供時間：14:00～17:30（L.O.15:30）
料金：1名様 平日 ￥6,000／土・日・祝日 ￥6,500　※ミニデザート追加料金￥1,000
※12月31日（水）～1月2日（金）は土日祝料金となります。

「ポム・ダダン」のアフタヌーンティー

　ビターチョコのムースとグリオットチェリーをチョコビスキュイでサンドしたフランス・アルザス地方の伝統菓子「フォレノワール」や、ローズマリーの香りがアクセントになったビターチョコのクレームブリュレなどがずらり。

　セイボリーはカブとカニを合わせた「カニのエミエテ」、アサリと野菜のクリームスープなど、冬を感じさせるメニューが並びます。

フランス伝統菓子“オペラ” パフェスタイル　￥2,800
“焼きりんご” バニラアイスクリームと丸の内はちみつを添えて　￥1,600
ピスタチオムース フランボワーズシャーベット添え　￥2,300
提供期間：2025年12月1日（月）～2026年1月7日（水）
提供時間：11:30～22:00（L.O.21:30）

「ポム・ダダン」のデザート

　「フランス伝統菓子“オペラ” パフェスタイル」は、コーヒーの香りやチョコレートの奥深い甘さとほろ苦さ、オレンジの爽やかな風味のマリアージュが楽しめる一品。丸の内はちみつとの相性抜群の焼きりんごや、ピスタチオの風味が存分に楽しめるムースもおすすめです。

丸ノ内ホテル　8Fフレンチレストラン「ポム・ダダン」
住所：東京都千代田区丸の内1-6-3
予約：http://bit.ly/4os7qe9
問合せ：03-3217-1117（6:30～22:00）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

