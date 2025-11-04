【丸の内ランチ史上最優良コスパ！】本格牛タンシチューランチが、おかわり自由の生卵＋ごはんに、コーヒーまで付いて1200円！

寒くなってきたこの時期、身も心も満たしてくれるあったか洋食はやっぱり外せません。今回は、コスパ良く本格牛タンシチューが楽しめる「洋食屋 伊勢十 丸の内店」へ。ほろりと崩れる柔らか牛タンに、ごはんのおかわり自由、さらに生卵とテイクアウトのホットコーヒーまで…！ 午後の仕事も頑張れる“癒しの洋食ランチ”をレポートします。

土鍋で提供。湯気の向こうに柔らか牛タンがとろり

本日訪れたのは、新東京ビル地下1階の「洋食屋 伊勢十 丸の内店」。オフィスビルの地下ということもあり、開店直後の11時30分には既に行列ができる人気ぶりです。とはいえ、ランチタイムは入口で注文＆お会計を済ませる前払い制のため、忙しいビジネスランチでも待ち時間はそこまで多くなくスムーズに利用できます。牛カツレツやオムライス、カニクリームコロッケなど魅力的な洋食が並ぶ中、目に入ったのが「土鍋」の文字。秋から冬にかけて人気だという「土鍋煮込みタンシチュー」を注文してみました！

運ばれてきた土鍋からはグツグツと煮立つ音と共に湯気が立ち上り、デミグラスソースの香りがふわり。とろみを帯びたソースの中から、かなり厚切りのごろっとした牛タンが姿を現します。何時間もかけてじっくり煮込まれてた牛タンは、箸でそっと持ち上げただけでほろっと崩れるほど柔らかく、「これ、本当に1,200円で食べていいの？」と思わず心の中でつぶやいてしまうレベル。

口に運んだ瞬間、牛タンは舌の上でスッとほどけていくよう。まさに「歯がいらない」という表現がぴったりの、ほろりと崩れる柔らかさです。濃厚なシチューのコクと合わさったその味わいに、思わず小さくため息がこぼれます。特製のビーフシチューソースは赤味噌を隠し味に加えたオリジナル仕立てで、コク深いのに後味はどこか爽やか。野菜の甘みも溶け込んだ濃厚なソースが白いご飯に絡んで、気づけばお箸が止まりません。

土鍋の中には、ソースがたっぷり絡んだ野菜やきのこに加えて、鍋の底にはパスタまで。食べ進めるごとに具材の旨みが混ざり合い、体の芯からじんわりぽかぽかと温まっていきます。土鍋ならではの保温力で、最後のひと口まで熱々なのも嬉しいポイント。高級洋食店に引けを取らない満足感で、この価格・・・行列ができるのも納得です。

ご飯おかわり自由＆卵でTKGもOK！締めまで楽しい太っ腹サービス

洋食屋伊勢十のランチでは、三重県産の伊賀米コシヒカリを使った炊きたてご飯がおかわり自由。＋生卵サービスという太っ腹仕様。当然のように、今回もやってしまいました・・・TKG（卵かけご飯）。

最近の「丸の内ランチ案内」、卵かけご飯の登場率が高すぎる気がしますが（笑）丸の内はいま“卵かけブーム”なのかもしれません。炊きたての白米に卵を落とし、醤油をひとまわし。そこへ、シチューを少しだけプラスすれば・・・牛タンシチュー×TKGという背徳の合わせ技が完成。これぞ丸の内ビジネスパーソンの理想の無限ループ飯です。

お腹いっぱい大満足のランチを楽しんだあとは、嬉しいおまけが待っています。なんとランチタイムは、店内入口のセルフコーナーでホットコーヒーが無料テイクアウトできちゃうんです！ ランチ後にコーヒーを片手にオフィスへ戻れば、食後の眠気も吹き飛び午後の仕事もシャキッと乗り切れそうですね。

牛タンシチューのクオリティ、おかわり自由のご飯と卵、そしてコーヒーまで付いた至れり尽くせりのサービス…。これで1,200円は改めて驚きです。贅沢だけどお手頃な絶品ランチで、午後への活力をチャージしてみてはいかがでしょうか。次回の「丸の内ランチ案内」もどうぞお楽しみに！

洋食屋 伊勢十 丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル B1

電話番号：03-5962-9913

営業時間：11:30～14:00、17:30～23:00

定休日：土日祝

公式サイト：https://yousyokuya-iseju.jp/