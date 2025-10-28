任天堂は10月27日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」公式X（Twitter）にて、画面分割プレイと使用できるコントローラーについて情報を公開した。

それによると、本作ではNintendo Switch 2 Proコントローラーだけでなく、初代Nintendo Switch用のProコントローラーやJoy-Con、ニンテンドーゲームキューブ コントローラーにも対応しているとのこと。

また、Nintendo Switch 2の本体1台あれば、テレビの画面分割プレイも可能だ。その際は上下分割・縦横分割どちらもできる模様（2人プレイ時）。4人で遊ぶ際は上下左右の4分割となる。

ユーザーからは「ありがてぇ」「1人で2人プレイ出来て嬉しい」「キーコンフィグで割り当ていじれたらいいな」と感謝の声が寄せられていた。安心してソフトを購入し、家族や友人と一緒に本作を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.