「カービィのエアライダー」画面分割は縦横どちらでも可　初代Switchコントローラーも使える神仕様

文●Zenon／ASCII

　任天堂は10月27日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」公式X（Twitter）にて、画面分割プレイと使用できるコントローラーについて情報を公開した。

　それによると、本作ではNintendo Switch 2 Proコントローラーだけでなく、初代Nintendo Switch用のProコントローラーやJoy-Con、ニンテンドーゲームキューブ コントローラーにも対応しているとのこと。

　また、Nintendo Switch 2の本体1台あれば、テレビの画面分割プレイも可能だ。その際は上下分割・縦横分割どちらもできる模様（2人プレイ時）。4人で遊ぶ際は上下左右の4分割となる。

　ユーザーからは「ありがてぇ」「1人で2人プレイ出来て嬉しい」「キーコンフィグで割り当ていじれたらいいな」と感謝の声が寄せられていた。安心してソフトを購入し、家族や友人と一緒に本作を楽しもう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年11月20日
価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

