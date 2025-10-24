「カービィのエアライダー」“無料で遊べる”オンライン体験会　11月8日から

　任天堂は10月23日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」のくわしい情報をお届けする番組「カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23」を放送。そのなかで、オンライン体験会「カービィのエアライダー おためしライド」を11月8日より開催すると発表した。

　11月20日の発売に先駆け、「カービィのエアライダー」を無料で遊べるチャンスだ。開催日程は以下の通り。

・11月8日　17時～23時
・11月9日　9時～15時
・11月10日　0時～6時

・11月15日　17時～23時
・11月16日　9時～15時
・11月17日　0時～6時

　週末の各日6時間ずつ、全世界同時開催で、体験会専用ソフトをダウンロードするだけで遊べる。ソフトは11月7日の午後よりニンテンドーeショップにて配信予定。

　内容は操作の基本を学べる「教習所」と、オンラインの「シティトライアル」、オフラインの「エアライド」となる。オンラインでは最大16人（※）が集まる「パドック」もおためしできるとのこと。
※製品版では最大32人まで入れる

教習所の画面。すべてはここから

　なお、「おためしライド」に参加するには、Nintendo Switch 2本体とインターネット接続環境、「Nintendo Switch Online」への加入（有料）が必要。ただし「教習所」および「エアライド」は、Nintendo Switch Onlineに加入していなくても楽しめるほか、教習所については“開催時間外”でもプレイできるという。

　「カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23」を見てやりたくなった人は、ぜひ11月8日から始まる「カービィのエアライダー おためしライド」に参加してみてはいかがだろうか。

 

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年11月20日
価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

