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ゲーム  >  ニュース  >  『英雄伝説 界の軌跡』のオリジナルサウンドトラックが2025年1月22日に発売！

ボーナストラック含む全105曲をCD4枚組で収録！

『英雄伝説 界の軌跡』のオリジナルサウンドトラックが2025年1月22日に発売！

2024年11月08日 12時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『英雄伝説 界の軌跡』のオリジナルサウンドトラックが2025年1月22日に発売！

　日本ファルコムは11月7日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ生誕20周年作品として発売中のPlayStation 5／PlayStation 4用ソフト『英雄伝説 界の軌跡 –Farewell,O Zemuria-（フェアウェル オー ゼムリア）』より、劇中使用曲やボーナストラック全105曲を収録したCD4枚組音楽アルバム「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- オリジナルサウンドトラック」を発売すると発表。発売日は2025年1月22日、価格は4510円だ。

　また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。

　本アルバムには、主題歌「シロイセカイ」、ED曲「女神の唄」、タイトル曲「仄白き光の先へ」、モンマルトでのイベント専用曲「目の前にいる貴方へ」など、ゲーム本編で使用された楽曲に加え、ボーナストラックとして「シロイセカイ」フルver.や『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』Limited Edition限定特典となっていた黑の庭城（グリムガルテン）用戦闘曲「The Legend of VII」も収録。

　なお、CD盤は初回生産分のみ『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』の劇中イベントシーンをイメージした特製スリーブ仕様となる。

【製品情報】

製品名：英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- オリジナルサウンドトラック
発売日：2025年1月22日
収録曲数：全105曲（CD4枚組）
価格
　CD盤：4510円
　ダウンロード版： [アルバム] 3880円／[単曲] 154円
　ハイレゾ音源版： [アルバム] 3880円／[単曲] 254円
※CD盤は初回生産分のみ特製スリーブ仕様となります。

「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- オリジナルサウンドトラック」初回生産分特典

・「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-」特製スリーブ仕様

『英雄伝説 界の軌跡』のオリジナルサウンドトラックが2025年1月22日に発売！

音楽配信サイト

iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album

ハイレゾ版音源配信サイト

mora ハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jp ハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419

定額制音楽配信サービス

Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q

【ゲーム情報】

タイトル：英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-（エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：発売中（2024年9月26日）
価格：
　通常版：8800円（パッケージ／ダウンロード）
　Limited Edition：1万1550円（パッケージ）
CERO：C（15歳以上対象）

※画面は開発中のものです。

©2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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