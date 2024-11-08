日本ファルコムは11月7日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ生誕20周年作品として発売中のPlayStation 5／PlayStation 4用ソフト『英雄伝説 界の軌跡 –Farewell,O Zemuria-（フェアウェル オー ゼムリア）』より、劇中使用曲やボーナストラック全105曲を収録したCD4枚組音楽アルバム「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- オリジナルサウンドトラック」を発売すると発表。発売日は2025年1月22日、価格は4510円だ。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。
本アルバムには、主題歌「シロイセカイ」、ED曲「女神の唄」、タイトル曲「仄白き光の先へ」、モンマルトでのイベント専用曲「目の前にいる貴方へ」など、ゲーム本編で使用された楽曲に加え、ボーナストラックとして「シロイセカイ」フルver.や『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』Limited Edition限定特典となっていた黑の庭城（グリムガルテン）用戦闘曲「The Legend of VII」も収録。
なお、CD盤は初回生産分のみ『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』の劇中イベントシーンをイメージした特製スリーブ仕様となる。
【製品情報】
製品名：英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- オリジナルサウンドトラック
発売日：2025年1月22日
収録曲数：全105曲（CD4枚組）
価格：
CD盤：4510円
ダウンロード版： [アルバム] 3880円／[単曲] 154円
ハイレゾ音源版： [アルバム] 3880円／[単曲] 254円
※CD盤は初回生産分のみ特製スリーブ仕様となります。
「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- オリジナルサウンドトラック」初回生産分特典
・「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-」特製スリーブ仕様
音楽配信サイト
iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
ハイレゾ版音源配信サイト
mora ハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jp ハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
定額制音楽配信サービス
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
【ゲーム情報】
タイトル：英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-（エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：発売中（2024年9月26日）
価格：
通常版：8800円（パッケージ／ダウンロード）
Limited Edition：1万1550円（パッケージ）
CERO：C（15歳以上対象）
※画面は開発中のものです。
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※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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