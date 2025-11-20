このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第186回

LoveFrom, BALMUDA「Sailing Lantern」

ジョブズの感想も聞いてみたい！ ジョナサン・アイブがデザインの55万円のLEDランタンが青山に登場

2025年11月20日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

　ジョナサン・アイブがデザインに関わった——その一文だけで、ガジェット好きの心拍は少し上がるはずです。しかも今回のプロダクトは、BALMUDAとの共同開発によるLEDランタン、その名も「Sailing Lantern」。なんと55万円！

　「ランタンに50万円超って……」と思いつつ、どこかで「でも1度見てみたい」「触ってみたい」「なんなら光らせてみたい」と思わせてくる存在感があります。理屈というより、まずたたずまいが問いかけてくるような感じです。

　実際に展示品を手にすると、クラシックな航海用ランタンの雰囲気をまといながら、どこか未来的でもあり、時間軸を越えたような不思議な魅力があります。精密に磨き上げられたガラスとステンレススティールの組み合わせ、手のひらで回すダイヤルの気持ちよさ。なにより、光を灯した瞬間の温度感のある発色がとても綺麗でした。

【目次】この記事で書かれていること：

「Sailing Lantern」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）理屈を超えた存在感
2）重厚なステンレススティールとガラスの美しさ。重いけど安心感が段違い
3）暖色〜温白色の調光に対応。メンテナンス性まで含めて一生もの

購入時に注意したい2つのポイント
1）限定1000台ゆえに、そもそも買えるチャンスが少ないかも
2）高価でもあり、美しすぎて使いこなせるかが悩みどころ

まとめ
詳細スペック情報

