ジョナサン・アイブがデザインに関わった——その一文だけで、ガジェット好きの心拍は少し上がるはずです。しかも今回のプロダクトは、BALMUDAとの共同開発によるLEDランタン、その名も「Sailing Lantern」。なんと55万円！

「ランタンに50万円超って……」と思いつつ、どこかで「でも1度見てみたい」「触ってみたい」「なんなら光らせてみたい」と思わせてくる存在感があります。理屈というより、まずたたずまいが問いかけてくるような感じです。

実際に展示品を手にすると、クラシックな航海用ランタンの雰囲気をまといながら、どこか未来的でもあり、時間軸を越えたような不思議な魅力があります。精密に磨き上げられたガラスとステンレススティールの組み合わせ、手のひらで回すダイヤルの気持ちよさ。なにより、光を灯した瞬間の温度感のある発色がとても綺麗でした。