セガは11月26日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて配信予定の『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』『龍が如く 極』『龍が如く 極２』について、既存購入者向けの割引を実施すると発表。各タイトルの配信日は2025年12月8日、価格はそれぞれ異なるので下記を確認してほしい。

※PC（Steam）版『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』は2025年12月9日発売予定。

※各タイトルにおける提供内容の詳細は『龍が如く』ポータルサイトをご確認ください。

■『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』

PS4／Xbox One／PC（Steam）版『龍が如く０ 誓いの場所』を所持している人は、PS5／Xbox Series X|S／PC（Steam）版『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』を1950円で購入できる。

※PlayStation Plus／Xbox Game Pass経由での利用、ならびにパッケージ版『龍が如く０ 誓いの場所』は本件の適用対象外となります。

※『龍が如く０ 誓いの場所』と『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』でセーブデータの連動などはできません。

■『龍が如く 極』

PS4／Xbox One版『龍が如く 極』を2025年12月7日までに購入していた人は、12月8日以降、PS5／XSX|S版『龍が如く 極』を110円で購入できる。

※PlayStation Plus、Xbox Game Pass経由での利用、ならびにパッケージ版『龍が如く 極』は本件の適用対象外となります。

※PC（Steam）版『龍が如く 極』は12月9日に、収録言語が追加された新たなバージョンを発売予定です。それまでに発売されていたバージョンをお持ちの方については、12月9日以降に公式サイト・SNSなどでご案内いたします。

※PS5／XSX|S版『龍が如く 極』は、PS4／Xbox One版『龍が如く 極』に収録言語などを追加したものです。基本的なゲーム内容や仕様に違いはありません。なおセーブデータ連動などはできません。

※12月9日に発売予定のPC（Steam）版『龍が如く 極』は、それまでに発売されていた『龍が如く 極』に収録言語などを追加したものです。基本的なゲーム内容や仕様に違いはありません。なおセーブデータの連動などはできません。

■『龍が如く 極２』

PS4／Xbox One版『龍が如く 極２』を2025年12月7日までに購入した人は、12月8日以降、PS5／XSX|S版『龍が如く 極２』を110円で購入できる。

※PlayStation Plus、Xbox Game Pass経由での利用、ならびにパッケージ版『龍が如く 極２』は本件の適用対象外となります。

※PC（Steam）版『龍が如く 極２』は12月9日に、収録言語が追加された新たなバージョンを発売予定です。それまでに発売されていたバージョンをお持ちの方については、12月9日以降に公式サイト・SNSなどでご案内いたします。

※PS5／XSX|S版『龍が如く 極２』は、PS4／Xbox One版『龍が如く 極２』に収録言語などを追加したものです。基本的なゲーム内容や仕様に違いはありません。なおセーブデータ連動などはできません。

※12月9日に発売予定のPC（Steam）版『龍が如く 極２』は、それまでに発売されていた『龍が如く 極２』に収録言語などを追加したものです。基本的なゲーム内容や仕様に違いはありません。なおセーブデータの連動などはできません。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

PS5／XSX|S／Steam：2025年12月8日予定

価格：5940円（パッケージ版／ダウンロード版）

※PS5／XSX|S／Steam版はダウンロード版のみ。

CERO：D（17才以上対象）

タイトル：龍が如く 極

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：

Switch 2：発売中（2025年11月13日）

PS5／XSX|S：2025年12月8日予定

価格：2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

※PS5／XSX|S版はダウンロード版のみ。

CERO：D（17才以上対象）

※PS5／Xbox Series X|S版は、PlayStation StoreおよびMicrosoft Storeで現在販売中の同名タイトル『龍が如く 極』と基本的なゲーム内容や仕様に違いはありません。なおセーブデータの連動などはできません。

※PC（Steam）版『龍が如く 極』については2025年12月9日に言語が追加されたバージョンが配信される予定です。

タイトル：龍が如く 極２

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：

Switch 2：発売中（2025年11月13日）

PS5／XSX|S：2025年12月8日予定

価格：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※PS5／XSX|S版はダウンロード版のみ。

CERO：D（17才以上対象）

※PS5／Xbox Series X|S版は、PlayStation StoreおよびMicrosoft Storeで現在販売中の同名タイトル『龍が如く 極２』と基本的なゲーム内容や仕様に違いはありません。なおセーブデータの連動などはできません。

※PC（Steam）版『龍が如く 極２』については2025年12月9日に言語が追加されたバージョンが配信される予定です。

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。