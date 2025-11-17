コナミデジタルエンタテインメントは11月17日、「遊戯王OCG」が遊べるデジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』において、全国の高校生を対象としたeスポーツ大会「高校生日本一決定戦」を開催すると発表。高校生を対象とした本作の公式大会は、今回が初としている。

本大会は、日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生・通信制高等学校生が対象で、2人一組のチームで対戦するというもの。

2025年11月15日から12月21日の期間中にエントリーを受付し、2026年1月10日から予選開始、2026年2月1日に東京・有明（コナミクリエイティブフロント東京ベイ）で決勝大会を実施する予定だ。

漫画『遊☆戯☆王』では、主人公の武藤遊戯も高校生だった。そういう意味では、まさに原作に忠実（？）な戦いといえる。腕に覚えがある高校生は、本大会にエントリーしてみてはいかがだろうか。

© スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

© Konami Digital Entertainment