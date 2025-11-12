プロゲーミングチーム「REJECT」は11月10日、同チームの『TEKKEN』部門が、11月11日から12日に「2025 ISLAMIC SOLIDARITY GAMES」（以下、ISG）のesports競技部門に出場することを発表している。

ISGは今年で6回目の開催となる国際大会で、今年はサウジアラビア・リアドにて開催。11月7日から21日の期間中、イスラム諸国57ヶ国が23種目にわたって選出した5000人の代表選手が、自国の威信をかけて頂点を目指すというものだ。

本大会のeスポーツ種目には『TEKKEN』『Rocket League』の2タイトルが採用。『TEKKEN』部門からは、同チームの「Raef」選手がサウジアラビア代表として本大会に出場するという。

Raef選手はサウジアラビア・ジェッダ出身の「風間仁」使い。昨年開催された「TWT 2024 Global Finals」では自己最高となる3位に入賞した実績がある。また、サウジアラビアの空手代表チームへの選出実績に加え、医師免許を持ちながらコスプレイヤーとして活動するなど、マルチに活躍する選手だ。