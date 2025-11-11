グリルセット980円～！ステーキ宮がお手頃平日ランチをスタート

ステーキ宮では11月18日より平日限定のランチメニューを展開する。

ラインナップが豊富！宮の平日ランチがスタート

栃木発祥のステーキ専門レストラン「ステーキ宮」は、「気軽に、お腹いっぱい食べてほしい」という思いから、980円～1280円の価格帯の平日限定でランチメニューを提供スタート。提供時間帯はオープンから16時まで。

ラインアップは7種類。980円の「チキングリル&牛メンチ」は、牛メンチは店内仕込みで、ジューシーな甘い脂が特徴。

また、がっつり食べたい方には「牛ハラミじゅうじゅう焼き」がおすすめという。噛み応えのある牛ハラミにキャベツ、ガーリックチップ、バター、にんにくがたっぷり入った「宮のたれ強」を合わせた、ライスが進む一品。

いずれもメイン商品に加え、ライスまたはパンがつくのと、スープはお替り自由。



・チキングリル120g＆牛メンチ 980円

・チキングリル120g＆カニ入りクリームコロッケ 980円

・牛ハラミ焼き80g＆牛メンチ 1080円

・牛ハラミ焼き80g＆カニ入りクリームコロッケ 1080円

・牛ハラミじゅうじゅう焼き 1180円

・牛カルビ焼き80g＆牛メンチ 1280円

・牛カルビ焼き80g＆カニ入りクリームコロッケ 1280円

仕事の合間のランチにも！

ステーキの宮では、従来からランチメニューを展開しているが、平日限定ランチでは1000円前後の価格帯で、より気軽に利用しやすい設定になっている。平日に仕事の合間のランチにも活用できそうだ。



個人的には創業からの味「宮のたれ」で食べることができる「牛ハラミじゅうじゅう焼き」が気になる。ライスやパン、スープもとことんお腹いっぱいまで楽しみたい！





（※文中の価格はすべて税込）