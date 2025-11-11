このページの本文へ

11月18日スタート

グリルセット980円～！ステーキ宮がお手頃平日ランチをスタート

2025年11月11日 16時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

お腹いっぱい食べるぞ〜！

　ステーキ宮では11月18日より平日限定のランチメニューを展開する。

ラインナップが豊富！宮の平日ランチがスタート

　栃木発祥のステーキ専門レストラン「ステーキ宮」は、「気軽に、お腹いっぱい食べてほしい」という思いから、980円～1280円の価格帯の平日限定でランチメニューを提供スタート。提供時間帯はオープンから16時まで。

　ラインアップは7種類。980円の「チキングリル&牛メンチ」は、牛メンチは店内仕込みで、ジューシーな甘い脂が特徴。

　また、がっつり食べたい方には「牛ハラミじゅうじゅう焼き」がおすすめという。噛み応えのある牛ハラミにキャベツ、ガーリックチップ、バター、にんにくがたっぷり入った「宮のたれ強」を合わせた、ライスが進む一品。

　いずれもメイン商品に加え、ライスまたはパンがつくのと、スープはお替り自由。

・チキングリル120g＆牛メンチ　980円
・チキングリル120g＆カニ入りクリームコロッケ　980円
・牛ハラミ焼き80g＆牛メンチ　1080円
・牛ハラミ焼き80g＆カニ入りクリームコロッケ　1080円
・牛ハラミじゅうじゅう焼き　1180円
・牛カルビ焼き80g＆牛メンチ　1280円
・牛カルビ焼き80g＆カニ入りクリームコロッケ　1280円

仕事の合間のランチにも！

　ステーキの宮では、従来からランチメニューを展開しているが、平日限定ランチでは1000円前後の価格帯で、より気軽に利用しやすい設定になっている。平日に仕事の合間のランチにも活用できそうだ。

　個人的には創業からの味「宮のたれ」で食べることができる「牛ハラミじゅうじゅう焼き」が気になる。ライスやパン、スープもとことんお腹いっぱいまで楽しみたい！

　

　（※文中の価格はすべて税込）

