壁の穴で11月18日に開催

「“伝説”のミートソース」が550円！月イチ感謝祭で人気パスタ3品がお得値に

2025年11月16日 14時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

今月も来たぞ〜！

　和風スパゲッティなどを提供するレストラン「壁の穴」は、11月18日に「大感謝祭」を開催する。

今月は18日に開催！壁の穴の「大感謝祭」

　壁の穴では、“大感謝祭"イベントを月ごとに定期的に開催中。10月は21日を大感謝祭として「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」を各550円で販売する。

<大感謝祭対象メニュー>

▲「壁の穴風ナポリタン」感謝祭価格550円

　独自のレシピで改良した、スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタン。素材の味を生かした仕上がりだそうで、“何かひと味違う”味わいとうたう。

▲「“伝説”のミートソース」感謝祭価格550円

　素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げた、野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かしたミートソース。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る逸品という。

▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」感謝祭価格550円

　辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになるという一品。

【実施店舗】

・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店

今すぐカレンダーにメモしておこう

　どれにするか迷うのも楽しい3種類。今月、18日のカレンダーにメモしておこうっと。

　（※文中の価格はすべて税込）

