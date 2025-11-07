「鮪づくし」や「うに」が食べ放題に！100分制しゃぶしゃぶ寿司タベホに新メニュー

寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵は、11月18日より食べ放題の2コースのメニューを刷新し新メニューを販売します。



ゆず庵では、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題で提供。

今回、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司を楽しめる「季節のゆず庵コース」（3608円）と、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶ、カニ、うになどが食べ放題の「贅沢コース」（4708円）のそれぞれで新メニューが登場します。

「季節のゆず庵コース」では食べ放題で鮪づくし！

「季節のゆず庵コース」では、目利きが厳選し、赤身は40kg以上の大型魚体から、中とろは赤身と脂の比率を考えた、「鮪づくし三貫盛り」が多数食べ放題に加わります。なお、いずれのメニューも単品でも扱いがあります。



■季節のゆず庵コース

3608円（一部店舗では3828円)

小学生半額／幼児無料／65歳以上の方500円引き

100分制

濃厚な中とろ、旨味豊かな赤身、上品なとろびんちょうを贅沢に盛り合わせた三貫です。

表面を香ばしく炙ったまぐろをステーキ仕立てに。ジューシーな旨みと香ばしさが調和した、ひと味違う握りです。

また「食卓のやまや」の博多明太子を使用した握りメニューが登場。海老やいか、たまごなどをラインアップします。

その他、「いぶりがっこタルタル」や「塩レモン」と組み合わせた握りメニューなど登場。

「贅沢コース」ではうにの海鮮手巻きも

「贅沢コース」では、うにの海鮮手巻き、黒毛牛手巻きなどの贅沢メニューが食べ放題に登場します。



■贅沢コース

4708円（一部店舗では4928円)

小学生半額／幼児無料／65歳以上の方500円引き

100分制

ゆず庵の冬メニューが華やかに！

鮪の旨み、明太子の辛み、塩レモンの爽やかさなど、冬の味覚が食べ放題に加わります。どれも一口で贅沢気分を味わえそうですね。

家族や友人と、寒い季節にぴったりのご褒美メニューを楽しんでは？

※価格は税込み表記です。