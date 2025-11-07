このページの本文へ

ゆず庵のメニューが11月18日刷新

「鮪づくし」や「うに」が食べ放題に！100分制しゃぶしゃぶ寿司タベホに新メニュー

2025年11月07日 17時05分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵は、11月18日より食べ放題の2コースのメニューを刷新し新メニューを販売します。

　ゆず庵では、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題で提供。

寿司、しゃぶしゃぶが食べ放題！

　今回、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司を楽しめる「季節のゆず庵コース」（3608円）と、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶ、カニ、うになどが食べ放題の「贅沢コース」（4708円）のそれぞれで新メニューが登場します。

「季節のゆず庵コース」では食べ放題で鮪づくし！

　「季節のゆず庵コース」では、目利きが厳選し、赤身は40kg以上の大型魚体から、中とろは赤身と脂の比率を考えた、「鮪づくし三貫盛り」が多数食べ放題に加わります。なお、いずれのメニューも単品でも扱いがあります。

■季節のゆず庵コース
3608円（一部店舗では3828円)
小学生半額／幼児無料／65歳以上の方500円引き
100分制

▲鮪づくし三貫盛り（中とろ・赤身・とろびんちょう）　単品の場合539円

　濃厚な中とろ、旨味豊かな赤身、上品なとろびんちょうを贅沢に盛り合わせた三貫です。

▲まぐろステーキ握り　単品の場合319円

　表面を香ばしく炙ったまぐろをステーキ仕立てに。ジューシーな旨みと香ばしさが調和した、ひと味違う握りです。

▲とろびんちょう握り　単品の場合231円

　また「食卓のやまや」の博多明太子を使用した握りメニューが登場。海老やいか、たまごなどをラインアップします。

▲【食卓のやまや】博多明太子海老握り　単品の場合264円

▲【食卓のやまや】博多明太子いか握り　単品の場合264円

▲【食卓のやまや】博多明太子たまご握り　単品の場合231円

▲【食卓のやまや】博多明太子海老天手巻き　単品の場合264円

　その他、「いぶりがっこタルタル」や「塩レモン」と組み合わせた握りメニューなど登場。

▲【いぶりがっこタルタル】サーモンハラス握り　単品の場合264円

▲【いぶりがっこタルタル】海老握り　単品の場合264円

▲塩レモンえんがわ握り　単品の場合264円

▲塩レモンいか握り　単品の場合264円

「贅沢コース」ではうにの海鮮手巻きも

　「贅沢コース」では、うにの海鮮手巻き、黒毛牛手巻きなどの贅沢メニューが食べ放題に登場します。

■贅沢コース
4708円（一部店舗では4928円)
小学生半額／幼児無料／65歳以上の方500円引き
100分制

▲うに海鮮手巻き　単品の場合429円

▲黒毛牛握り　単品の場合429円

▲瀬戸内産牡蠣天　単品の場合429円

ゆず庵の冬メニューが華やかに！

　鮪の旨み、明太子の辛み、塩レモンの爽やかさなど、冬の味覚が食べ放題に加わります。どれも一口で贅沢気分を味わえそうですね。

　家族や友人と、寒い季節にぴったりのご褒美メニューを楽しんでは？

※価格は税込み表記です。

