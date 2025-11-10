このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第338回

8.7インチでこの価格！ 90Hz表示の高コスパタブレット「Redmi Pad SE 8.7」

2025年11月10日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【セール】xiaomi Redmi Pad SE 8.7 登場！

　動画視聴も読書も快適に！ Xiaomi（シャオミ）のコンパクトタブレット「Redmi Pad SE 8.7」が、Amazonセールに登場しました。

　高性能なディスプレイとオーディオを備え、エンターテイメントに特化したこのモデルが、参考価格16,980円のところ、23％OFFの13,111円という1万円台前半の破格特価で手に入ります。

アマゾンでxiaomi Redmi Pad SE 8.7 を入手

Redmi Pad SE 8.7の3つの魅力

① 滑らかな90Hz

　90Hzの高リフレッシュレート対応ディスプレイにより、スクロールやアニメーションが滑らか。

② 臨場感あふれるDolby Atmosサウンド

　Dolby Atmos対応のデュアルスピーカーを搭載。映画や音楽鑑賞時に、豊かなサウンドで没入感の高い体験を提供します。

③ 長時間バッテリーと目に優しい設計

　6650mAhの大容量バッテリーと18W急速充電に対応し、長時間の動画再生も安心。また、TÜV Rheinlandの低ブルーライト認証とフリッカーフリー認証を取得しており、長時間の使用でも目の疲れを軽減します。

お得な価格で手に入れるチャンス！

　この機会に、コンパクトながら高性能なエンタメタブレットをお得な価格で手に入れましょう。

※価格はモデル、メモリ/ストレージ容量によって異なります。

アマゾンでxiaomi Redmi Pad SE 8.7 を入手

