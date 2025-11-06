『デジボク地球防衛軍2』のゲーム本編やDLCもお買い得！

ディースリー・パブリッシャーは11月6日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトを最大82％オフで購入できるニンテンドーeショップの「オータムセール第2弾」を開催。セール期間は、2025年11月19日まで。

このセール、君ならどっちのEDFで地球を守る？ シリーズ3作目にして新たな異星生命体との戦いを描いた『地球防衛軍3』か? はたまた四角い地球にEDFオールスターズが集うスピンオフの集大成『デジボク地球防衛軍2』か？ どちらも2000円以下で超お買い得となっている。なお、『デジボク地球防衛軍2』はシーズンパス＆追加ミッションパックが過去最大割引となっているので、こちらもお見逃しなく。

このほかにも高評価乙女ゲーム『DesperaDrops／デスペラドロップス』や、コミカルでかわいい棒人間たちのミニゲーム集『あのゲー』シリーズなどがラインアップ。以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記のリンクより確認してほしい。

■セールタイトルピックアップ！

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』

4980円 ⇒ 1990円（60％オフ）

『デジボク地球防衛軍（略）2』

●ゲーム本編：5980円 ⇒ 1970円（67％オフ）

●シーズンパス：3960円 ⇒ 2370円（40％オフ） 過去最大割引

●追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」：1650円 ⇒ 990円（40％オフ） 過去最大割引

『DesperaDrops／デスペラドロップス』

7480円 ⇒ 3740円（50％オフ）

『あのゲー（略）』

1111円 ⇒ 770円（30％オフ）

