リアルな焚き火料理がウマそうすぎる「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」11月19日よりUSJで開催
カプコンは11月17日、大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」にて、ゲームの世界観を再現したレストラン「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」とARスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』を開催すると発表した。期間は2025年11月19日～2026年5月17日まで。
「モリバーの宴」では、ゲーム内のフィールド「緋の森」にあるモリバーのアジトをイメージしたレストランが登場。焚き火を囲むモリバーやオトモアイルーに出迎えられ、モリバーが提供する宴のごちそうを堪能できるという。
『モンスターハンターワイルズ』×限定コースターセット（コースターはランダムにお渡し／全6種）
各集落の食事のお誘いの盛合わせがオリジナルコースター付きで登場。スージャ料理風のお肉やクナファチーズをインスパイアしたとろ～りトッピングを、フォカッチャにのせて楽しもう。
焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ
よだれがあふれるゴチソウダケのバターチキンカレー。ガツンとお腹に響く焼きキャベツとモンスターチリが効いた焚き火料理を召し上がれ。
焚き火料理 ポーク、ワイルドハーブ、シルドニンニク
ワイルドなハーブ＆ニンニク風味の香ばしい豚バラローストで、体力とスタミナが漲る。ドカンと入った焼きキャベツも美味しい焚き火料理を召し上がれ。
サポート部隊アイルー・キッズセット
ローストビーフとたっぷり野菜のサンドウィッチでスタミナ回復。サポート部隊のアイルーと一緒のココロ弾むキッズセット。かわいいチョコがけドーナツも。
※6歳までのお子さま向け
回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ
ゴクゴク飲んで体力回復。回復薬グレートをイメージした飲料でリフレッシュ。
ラバラ・バリナ サワーチェリー＆ホワイトムース
痺れるほどに美しい……ラバラ・バリナをイメージした華やかなケーキ。綿花と針を表現した特徴的なトッピングと爽やかな酸味が、甘いひとときを演出。
オトモアイルーのチョコレートプリン マグカップ付
マシュマロでできた肉球のぷにっと食感がたまらない、マグカップ入りチョコレートプリン。オトモアイルーデザインがかわいい。
特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」
スマートフォンで誰でも気軽に参加できるARスタンプラリーイベント。パークに迷い込んだ環境生物を探索する“超リアル”な調査クエストに挑戦できる。
スタート地点のQRコードを読み込むと特別調査クエストがスタート。オトモアイルーからのメッセージと、調査リストをたよりにパーク中を巡り、「大回復ミツムシ」など、ゲームの世界から飛び出してきた環境生物たちを探し出そう。環境生物の生態を観察できれば調査成功だ。
すべての調査を完了すると、スペシャル特典としてゲーム内で使用できるオトモ装備とチャームが手に入る特典コードをプレゼント。来場の際はぜひこちらもチャレンジしてみては。
※特典は、後日無料で配信予定
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
