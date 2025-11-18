カプコンは11月17日、大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」にて、ゲームの世界観を再現したレストラン「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」とARスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』を開催すると発表した。期間は2025年11月19日～2026年5月17日まで。

「モリバーの宴」では、ゲーム内のフィールド「緋の森」にあるモリバーのアジトをイメージしたレストランが登場。焚き火を囲むモリバーやオトモアイルーに出迎えられ、モリバーが提供する宴のごちそうを堪能できるという。

『モンスターハンターワイルズ』×限定コースターセット（コースターはランダムにお渡し／全6種）

各集落の食事のお誘いの盛合わせがオリジナルコースター付きで登場。スージャ料理風のお肉やクナファチーズをインスパイアしたとろ～りトッピングを、フォカッチャにのせて楽しもう。

焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ

よだれがあふれるゴチソウダケのバターチキンカレー。ガツンとお腹に響く焼きキャベツとモンスターチリが効いた焚き火料理を召し上がれ。

焚き火料理 ポーク、ワイルドハーブ、シルドニンニク

ワイルドなハーブ＆ニンニク風味の香ばしい豚バラローストで、体力とスタミナが漲る。ドカンと入った焼きキャベツも美味しい焚き火料理を召し上がれ。

サポート部隊アイルー・キッズセット

ローストビーフとたっぷり野菜のサンドウィッチでスタミナ回復。サポート部隊のアイルーと一緒のココロ弾むキッズセット。かわいいチョコがけドーナツも。

※6歳までのお子さま向け

回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ

ゴクゴク飲んで体力回復。回復薬グレートをイメージした飲料でリフレッシュ。

ラバラ・バリナ サワーチェリー＆ホワイトムース

痺れるほどに美しい……ラバラ・バリナをイメージした華やかなケーキ。綿花と針を表現した特徴的なトッピングと爽やかな酸味が、甘いひとときを演出。

オトモアイルーのチョコレートプリン マグカップ付

マシュマロでできた肉球のぷにっと食感がたまらない、マグカップ入りチョコレートプリン。オトモアイルーデザインがかわいい。

特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」

スマートフォンで誰でも気軽に参加できるARスタンプラリーイベント。パークに迷い込んだ環境生物を探索する“超リアル”な調査クエストに挑戦できる。

スタート地点のQRコードを読み込むと特別調査クエストがスタート。オトモアイルーからのメッセージと、調査リストをたよりにパーク中を巡り、「大回復ミツムシ」など、ゲームの世界から飛び出してきた環境生物たちを探し出そう。環境生物の生態を観察できれば調査成功だ。

すべての調査を完了すると、スペシャル特典としてゲーム内で使用できるオトモ装備とチャームが手に入る特典コードをプレゼント。来場の際はぜひこちらもチャレンジしてみては。

※特典は、後日無料で配信予定

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

