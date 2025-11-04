ゲーム実況者グループ「2BRO.」のメンバーであるおついちさんが、11月1日をもって同グループから独立することを発表した。

独立の理由は、45歳の節目を機に今一度自分を見つめ直し、次の大きな人生のステージと、新たな自身の高みに挑戦したいという思いがあったからだという。兄者さん・弟者さんと協議し、お互いを心の底から尊重し合った結果、2人から背中を押してくれたとのこと。

メンバーの後押しもあっての独立ということもあり、ファンの間でも「新たな世界で旅立つ……ご活躍をお祈りいたします」「同じ40代での挑戦する姿勢に感銘を受けました」といった応援の声が多数上がっている。

「2BRO.」は兄者さん、弟者さん、おついちさんの3名で活動してきたゲーム実況者グループ。当初は兄者さんと弟者さんの2名で活動してきたが、兄者さんの勧誘でおついちさんが同グループに加入した。おついちさんは「2BRO.」のほかに、自身のYouTubeチャンネル「おついちTube」も運営している。

ちなみに、おついちさんの独立発表と同時に、2026年1月8日に日本武道館で開催予定だった「2BRO.武道館公演」の開催中止も発表していた。