吉本興業グループのFANYは11月3日、ボーイズグループ「OCTPATH」の四谷真佑さんが、同社が展開するプロゲーミングチーム「よしもとゲーミング」に加入すると発表した。

四谷さんは吉本興業に所属する8人組ボーイズグループ「OCTPATH」のメンバー。音楽活動に加えてドラマやバラエティ番組などに出演するなど、幅広く活動しているアイドルだ。

そんな四谷さんは、学生時代に「よつば」名義でプロとして活動していた時期があったという。「第3回スプラトゥーン甲子園関東地区」で準優勝するなど、『スプラトゥーン』の腕前は折り紙付きとのこと。

今回、四谷さんのよしもとゲーミング加入を記念して、「祝！OCTPATH四谷真佑よしもとゲーミング加入お披露目イベント！！」を11月16日に開催すると発表。会場は「よしもと幕張イオンモール劇場」。観戦チケットについてはコチラをチェックしてほしい。

アイドル兼プロゲーマーとして活動することになった四谷さん。eスポーツシーンでどのような活躍を見せてくれるのか、今後の動向に注目していきたい。