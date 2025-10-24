ZETA DIVISIONの「ストリートファイター6」部門に所属するプロゲーマー・翔選手は10月23日、神経機能の不調によりeスポーツ選手からの引退を発表した。選手活動の引退により、年内を目途にZETA DIVISIONから脱退する形だ。今後は療養に専念するという。

翔選手は「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025（SFL）」に出場予定だったが、今回の引退表明にともない、同部門のヤマグチ選手が代わりに出場するという。

ご報告



​いつも温かいご声援、本当にありがとうございます。



​この度、ZETA DIVISIONから発表がありました通り、私はeスポーツ選手としての活動を引退することを決断いたしました。



​突然の活動休止から約2カ月が経過してしまいました。… — ZETA Kakeru(翔) (@Kakeru_FGC) October 23, 2025

今年8月開催の「Esports World Cup 2025（EWC2025）」に出場していた翔選手だったが、体調不良で棄権を発表していた。休養を経て活動を再開させたものの、相次ぐ体調不良により選手活動を続けることが難しくなったため、今回の引退発表に至ったとされている。

翔選手は2025年に開催された「ストリートファイター6」の世界大会「カプコンカップ11」で優勝、「EVO 2025」の「ストリートファイター6」部門で準優勝を果たすなど、目覚ましい活躍をみせていた。